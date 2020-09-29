網策畫「十一遊行」使用汽油彈、弓箭襲警！鄧炳強警告：與全港人對幹

▲香港警務處處長鄧炳強。（圖／路透社）



記者邱茀濱／綜合報導

香港民間人權陣線（民陣）日前申請舉辦「十一大遊行」，先被港警拒絕後，上訴也遭駁回。對此，警務處處長鄧炳強今（29）日強調，他留意到網路上有人鼓吹當天使用暴力對付警方，這不僅違法，也是「與全香港人對著幹」，因此呼籲民眾千萬不要參與。

據《星島日報》報導，鄧炳強受訪時指出，10月1日的遊行是未經批准的集結，同時提醒若市民參與、組織或煽動參與未經批准的集結均屬違法。

他還注意到，網友在鼓吹民眾於10月1日當天使用暴力，包括使用汽油彈、攻擊警務人員及破壞設施等，他強調相關行為不但違法，同時也是「與全香港人對著幹」，希望民眾千萬不要進行非法行為，否則警方會嚴正執法。

另外，針對12名港人被扣留在深圳一案，鄧炳強強調，這12人都是通緝犯，並涉及嚴重罪行，目前已接獲部分家屬要求，已轉介入境處跟進，了解被扣留人士的福利等事項。警方也正調查事件是否涉及跨境罪案，包括是否有人協助潛逃等。

事實上，香港中聯辦29日也發出嚴正警告，極少數激進分子還在網上群組策劃所謂「月夕行動」，策動發起暴力衝擊、攻擊警署，甚至慫恿非法購買槍械、弓箭等殺傷性武器，對警員進行恐怖襲擊。這些公開煽動顛覆國家政權、攻擊執法機構和警員的恐怖行為，是對香港國安法和本地法律的公然挑釁。

香港警方已鄭重聲明，將依法出手，果斷執法，絕不容忍任何違法行為滋擾成事，全力維護公眾安全和公共秩序。中聯辦也全面支持。發言人強調，香港國安法頒布實施後，香港社會開啟了由亂轉治的新階段，希望廣大市民看清一小撮人搞亂和攬炒香港的險惡用心，共同維護香港社會的繁榮穩定。

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