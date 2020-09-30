　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

穿和服軍艦旁打卡！嫩妹遭路人炮轟「你是不是中國人」　火爆對嗆影片曝

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者蔡儀潔／綜合報導

河北秦皇島日前有2名女子身穿和服在「開埠地站」觀光火車站外拍照，結果被一名男子上前阻止，稱現場是軍事基地，並且「十一國慶」臨近，中國人不應該身穿和服拍照。

▲▼ 河北秦皇島兩遊客景區穿和服拍照。（圖／翻攝自微博）

▲2名遊客景區穿和服拍照。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，事發影片可以看到，在秦皇島開埠地觀光火車站裡，一名男子斥責2名身穿粉色和服的年輕女生，「你中國人穿個和服？」、「你是不是中國人？」。突然被罵個臭頭的女子也開始回擊，要男子管好自己，別指指點點。

據瞭解，「開埠地站」位於秦皇島港西港區，是大陸最靠近大海的火車站，在有百年歷史的碼頭秦皇島港旁邊，有大量抗日時期的工業遺址。該名男子稱，現場是軍事基地，有軍艦停泊在不遠處的港口，加上適逢「十一國慶」前夕，遊客不應在此場合穿上和服拍照。

▲▼ 河北秦皇島兩遊客景區穿和服拍照。（圖／翻攝自微博）

▲秦皇島港公安局工作人員同樣認為不妥。（圖／翻攝自微博）

對於此事，秦皇島港公安局工作人員表示，附近確實有軍事基地，任何人無論穿什麼都不允許拍照。至於和服的問題，工作人員同樣認為不妥，這個就涉及到一個民族感情問題，男子的行為值得讚賞，「說明這個遊客一是有民族自尊心，第二他還有正義感，第三他還有安全意識。」

消息傳出後也引發網友兩派論戰，有人支持男子的行為，「在這種場合確實不合適哎 還是穿的和服」、「剛過918馬上國慶，穿和服和軍艦拍照。而不是針對衣服，是行為」。

不過也有人認為男子舉動太超過，「穿西式衣服的警告穿日式服裝的。有病啊。」、「小夥子穿西方列強的衣服，是不是中國人？用的手機晶片是美國的，是不是中國人？」、「這男的和當年砸日本車的屬於同一類渣子」。

►過期票券復活了　爽換 1.5 倍東森幣

ET快訊
蕭亞軒交往3年太逼人！　小16歲男友「壓力大到吐血」緊急送醫
LIVE／川普、拜登首辯論就吵成一團！　拜登怒嗆川普閉嘴
河濱60人烤肉趴完全沒清！「炭火還在燒」網搜出灌爆
田中千繪起底是「大亨千金」身價6.4億　爸曝：寧可女兒單身
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陳同佳出獄近1年卻持續受港警保護　鄧炳強：經過風險評估

穿和服軍艦旁打卡！嫩妹遭路人炮轟「你是不是中國人」　火爆對嗆影片曝

39歲公車司機突撞倒燈柱！下秒爆衝「跳河自殺」亡　滿車乘客全看傻

只花10秒！香港2運鈔員大街被搶1800萬　歹徒跌跤阿嬤好心上前扶

影／機務遭「0煞車輾過」...停機坪慘死！公司證實　驚悚畫面曝

網策畫「十一遊行」使用汽油彈、弓箭襲警！鄧炳強警告：與全港人對幹

擊劍賽事比「跳繩」被刷掉　世錦賽冠軍傻眼...無緣晉級全國大賽

台商促《反滲透法》公布細則　陸委會：正常經商不會違反

香港泛民立法會議員「剩20人留任」　失去議會否決權

中國10月中召開人大常委會　將二度審議國旗法修正草案

彰化廟會「3鋼管猛男共舞」　婆媽看爆三角皮褲抖臀嬤超嗨

春風爆健志斷片搞丟「35萬名錶」　洋蔥淚奔忠孝東路：迷失自我

獨家／Sandy喜收「許光漢」喊：快娶我！　和Lulu屢傳不和「公開私密語音」

不是每條白線都可停！駕駛挨罰　警：10cm白線為車道標線不能停

「黃鴻升公益義賣」所得全捐榮總 小鬼親妹：讓鬼哥的愛延續下去

會動！日本交通標示「轉圈換一個」 隨號誌變化...在地人：40年前就有

小琉球遇魷魚姨求買「10片200元」　他上船拆開驚見不到5片：垃圾人

「芋頭鮮奶小鸚鵡」融化少女心❤ 紫羽毛展翅超夢幻！網：美暈了

田馥甄演唱會出場「像被推出產道」ＸＤ　細曝Ella生勁寶過程：我是搖滾第一排！

要被送去加拿大...暖心汪鬧脾氣　中途爸不捨安慰：我也捨不得你

陳同佳出獄近1年卻持續受港警保護　鄧炳強：經過風險評估

穿和服軍艦旁打卡！嫩妹遭路人炮轟「你是不是中國人」　火爆對嗆影片曝

39歲公車司機突撞倒燈柱！下秒爆衝「跳河自殺」亡　滿車乘客全看傻

只花10秒！香港2運鈔員大街被搶1800萬　歹徒跌跤阿嬤好心上前扶

影／機務遭「0煞車輾過」...停機坪慘死！公司證實　驚悚畫面曝

網策畫「十一遊行」使用汽油彈、弓箭襲警！鄧炳強警告：與全港人對幹

擊劍賽事比「跳繩」被刷掉　世錦賽冠軍傻眼...無緣晉級全國大賽

台商促《反滲透法》公布細則　陸委會：正常經商不會違反

香港泛民立法會議員「剩20人留任」　失去議會否決權

中國10月中召開人大常委會　將二度審議國旗法修正草案

不斷更新／川普、拜登首辯論吵成一團！川普自誇「打造史上最偉大經濟體」

嘉義市國民體育日全國萬人健走大會師　獎品超豐富

CEO媽媽留下10億遺產！　蕭亞軒「千金身家」曝光…2年卻得4怪病

余天出席率100%表現卻「待觀察」　公督盟曝真相：相差甚遠

陳同佳出獄近1年卻持續受港警保護　鄧炳強：經過風險評估

史奈爾9K只被敲1安歷史左投第1人　G1光芒3比1退藍鳥

教師節祭孔大典！翁章梁任主祭官親送智慧糕...小朋友拔智慧毛

嘉義高鐵白牌車亂喊價「行李上車漲3倍」　罰10萬扣牌吊照

嘉義縣虱目魚嘉年華！高跟鞋教堂千人共享星空美食

國3「196K」槽車爆炸駕駛亡！隔1小時國1同公里處火燒車…烈焰沖天

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

大陸熱門新聞

高中生傘中藏刀進教室　瞄準太陽穴刺死2女同學！

萬隻毛小孩困快遞箱「集體死亡」

影／ 機務遭「0煞車輾過」慘死　驚悚畫面曝

新郎慘被脫光光示眾！渾身黏液只能笑

香港2運鈔員被搶　歹徒跌跤阿嬤好心扶

公車司機突然停車　下秒跳橋自盡

15歲資優生刺死霸凌者！死者父放話一定會報復

漂亮女兒富養7年！意外發現竟是「男兒身」

少女遭多人性侵！屁孩竟露勝利笑容

高喊驕傲中國人挨轟　楊品驊首度澄清「加分是政策，實力是實力」

營養午餐太難吃「廚餘山」滿到地上　校長：桶子太小！

幼稚園老師八寶粥投毒　釀1死24傷

A片網見少女被多人性侵！老司機報案揪未成年狼

擊劍賽事比跳繩　世錦賽冠軍無緣晉級

更多熱門

相關新聞

捷克總統承諾：將奉行一中政策

捷克總統承諾：將奉行一中政策

大陸「十一國慶」將至，捷克總統齊曼近日致信中國駐捷克大使館，祝賀中華人民共和國成立71週年暨中捷建交71週年，「捷克將繼續奉行一個中國政策，這是對捷中關係的長期承諾。」

歐陽娜娜要唱《我的祖國》！文化部回應

歐陽娜娜要唱《我的祖國》！文化部回應

馬殺雞遭咬乳頭…按摩師唬爛：獨門爆汗絕技

馬殺雞遭咬乳頭…按摩師唬爛：獨門爆汗絕技

水交社「晴空藝術節」8/1登場

水交社「晴空藝術節」8/1登場

日式神社舊址林中國小　和服浴衣節今明2日古典結緣 

日式神社舊址林中國小　和服浴衣節今明2日古典結緣 

關鍵字：

秦皇島和服十一國慶開埠地站

讀者迴響

發燒話題

小鬼黃鴻升 颱風即時 新冠肺炎 三倍券 金鐘獎 金正恩 唐鳳 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 停班停課 竹內結子 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

台中女學生搭公車被亂摸！僅男同學站出來

小鬼火化當天「驚見第3隻手」牽住楊丞琳、許瑋甯！

即／國3驚傳翻車事故！槽車「撞毀護欄」衝橋底爆炸

小琉球魷魚姨求買「10片200」真相黑暗

「華岡幫」小鬼400億貴婦摯友曝光

范逸臣、田中千繪復合！十指緊扣被拍

iPhone 12 Pro Max定價新高！一台要5.5萬

柚子配藥＝身體竄毒！「7類水果」也很要命

小馮東區現蹤被5男搭訕　甜笑曝單身

高中生傘中藏刀進教室　瞄準太陽穴刺死2女同學！

快訊／爆炸聲震醒彰化！國3翻車事故司機亡

色房東看上女房客　廁所強開門性侵

收費供應私房親密片　踢爆超惡劣情色論壇成外流禍首

萬隻毛小孩困快遞箱「集體死亡」

Super Junior厲旭認愛小7歲「偶像出身演員」！　公司火速證實了

更多

最夯影音

更多
彰化廟會「3鋼管猛男共舞」　婆媽看爆三角皮褲抖臀嬤超嗨

彰化廟會「3鋼管猛男共舞」　婆媽看爆三角皮褲抖臀嬤超嗨
春風爆健志斷片搞丟「35萬名錶」　洋蔥淚奔忠孝東路：迷失自我

春風爆健志斷片搞丟「35萬名錶」　洋蔥淚奔忠孝東路：迷失自我

獨家／Sandy喜收「許光漢」喊：快娶我！　和Lulu屢傳不和「公開私密語音」

獨家／Sandy喜收「許光漢」喊：快娶我！　和Lulu屢傳不和「公開私密語音」

不是每條白線都可停！駕駛挨罰　警：10cm白線為車道標線不能停

不是每條白線都可停！駕駛挨罰　警：10cm白線為車道標線不能停

「黃鴻升公益義賣」所得全捐榮總 小鬼親妹：讓鬼哥的愛延續下去

「黃鴻升公益義賣」所得全捐榮總 小鬼親妹：讓鬼哥的愛延續下去

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面