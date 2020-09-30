穿和服軍艦旁打卡！嫩妹遭路人炮轟「你是不是中國人」　火爆對嗆影片曝

記者蔡儀潔／綜合報導

河北秦皇島日前有2名女子身穿和服在「開埠地站」觀光火車站外拍照，結果被一名男子上前阻止，稱現場是軍事基地，並且「十一國慶」臨近，中國人不應該身穿和服拍照。

▲2名遊客景區穿和服拍照。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，事發影片可以看到，在秦皇島開埠地觀光火車站裡，一名男子斥責2名身穿粉色和服的年輕女生，「你中國人穿個和服？」、「你是不是中國人？」。突然被罵個臭頭的女子也開始回擊，要男子管好自己，別指指點點。

據瞭解，「開埠地站」位於秦皇島港西港區，是大陸最靠近大海的火車站，在有百年歷史的碼頭秦皇島港旁邊，有大量抗日時期的工業遺址。該名男子稱，現場是軍事基地，有軍艦停泊在不遠處的港口，加上適逢「十一國慶」前夕，遊客不應在此場合穿上和服拍照。

▲秦皇島港公安局工作人員同樣認為不妥。（圖／翻攝自微博）

對於此事，秦皇島港公安局工作人員表示，附近確實有軍事基地，任何人無論穿什麼都不允許拍照。至於和服的問題，工作人員同樣認為不妥，這個就涉及到一個民族感情問題，男子的行為值得讚賞，「說明這個遊客一是有民族自尊心，第二他還有正義感，第三他還有安全意識。」

消息傳出後也引發網友兩派論戰，有人支持男子的行為，「在這種場合確實不合適哎 還是穿的和服」、「剛過918馬上國慶，穿和服和軍艦拍照。而不是針對衣服，是行為」。

不過也有人認為男子舉動太超過，「穿西式衣服的警告穿日式服裝的。有病啊。」、「小夥子穿西方列強的衣服，是不是中國人？用的手機晶片是美國的，是不是中國人？」、「這男的和當年砸日本車的屬於同一類渣子」。