公司中秋送保險套！要求假期後交使用心得　男員工傻眼：我單身欸～

▲上海一公司發保險套當中秋福利。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

一段「上海某企業中秋節給員工發保險套」的影片近日爆紅網路，引發網友的熱烈討論。發影片的男網友表示，「使用後，還要上交體驗報告。」25日，該公司負責人回應稱，「這是內部產品，希望員工試用提意見，完全遵循員工自己意願，不會強迫員工使用。」

上海有一間橡膠製品公司的員工在網上爆料稱，公司發放的中秋節福利，除了月餅外，竟然有兩盒保險套，並且要求假期過後要上交使用體驗心得。

據網上流傳的通知文件顯示，該公司在「放假福利及要求」一欄中，特別提到「9月份入職的新員工有福利噢，每人將獲得一箱XXX保險套新品」。

▲公司內部文件。（圖／翻攝自微博）

通知稱，如果體力支持可以在假期間盡情發揮，「假期後業務部門會和大家收集使用體驗。」爆料的員工坦言，中秋節福利送保險套，「你讓我一單身狗怎麼辦啊？」

25日，上海名邦橡膠製品有限公司一名負責人回應，「這次之所以給新員工發保險套，其實是我們內部新品試用，只不過恰好遇到放假，我們希望新員工能試用自己家的產品，提供意見，同時也對企業有更好的歸屬感。」該負責人還表示，完全遵循員工自己意願，絕對不會強迫員工，「如果意見提的好，我們公司還會有獎勵。」

對此，不少網友都留言笑稱，「寫體驗？？這個公司這是想空手套黃文」、「單身狗：可以吹很大的氣球」、「公司怕員工假期無聊」、「暗示你該談戀愛了」。

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