開箱全聯「神級鍋物」！狂推2優點「一次滿足」　網暴動：被燒到

▲原PO開箱全聯加購活動買到的鍋物。（圖／翻攝自Facebook／我愛全聯-好物老實説）

記者施怡妏／綜合報導

最近天氣開始轉涼，冷冷的天最適合吃鍋了，暖心又暖胃，有網友開箱一款，全聯加購送的「神級鍋物」，用來煮壽喜燒，成果讓她相當滿意；放入自己喜歡吃的料，簡簡單單就完成一餐，經濟又實惠，還能夠滿足想吃鍋的心情，「涼涼的天，最適合這一味！」

原PO在臉書「我愛全聯-好物老實説」發文，在全聯加購一款鍋物，冷冷的天氣剛好可以拿來煮壽喜燒，開心大喊，「開鍋~什麼料都加下去，一次滿足」。她在鍋物內放入烏龍麵、青菜、金針菇、玉米，食材部份只花費31元，「涼涼的天最適合這一味，剛好滿足想吃鍋的心情」。

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▲許多網友扼腕沒有買到。（圖／翻攝自Facebook／我愛全聯-好物老實説）

原PO也在留言區透露，此鍋物是在全聯加購活動買到的，除了煮鍋之外還可以煎烤炒煮，有很多種功能。她極力大推，「它加熱快，就一直煮一直吃，4人剛剛好很適合，不想煮太多就用這咖。」

據了解，此款鍋物的牌子為「BRUNO」，在日本熱銷200萬台，但全聯加購活動已經在8月13日截止。用過的網友狂喊「超棒」，沒買到的人紛紛扼腕，當初怎麼沒有看到這好物，「Bruno的電烤爐我也好想買」、「想要那個鍋子啦」、「這篇燒的不是佳餚是烤盤」、「天啊，整個被燒到」。還有網友表示，「希望有人願意割愛鍋子」。