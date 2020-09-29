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高中女生空腹上游泳課...竟失去呼吸心跳！搶救昏迷進加護病房

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記者柯沛辰／綜合報導

新竹一名吳姓女高中生22日上游泳課前，疑似體檢抽血、又沒吃早餐，身體不適，竟一度失去呼吸心跳。經院方搶救，雖然恢復呼吸心跳，但至今仍昏迷在加護病房觀察。對此，家長質疑，校方過了快1小時才報案送醫，讓女兒錯失黃金救援時間。

當天學校上午有體檢，吳姓少女抽血後，接著上游泳課，但疑似沒吃早餐，游到一半不舒服，在泳池邊休息，經老師餵食糖水，狀況未改善，才通報救護車送醫。起初少女意識清楚，還能正常對答，怎料途中失去呼吸心跳，車上醫護人員立刻施行CPR搶救。

▲▼高中女生空腹上游泳課...竟失去呼吸心跳！搶救昏迷進加護病房。（圖／東森新聞）

▲▼吳姓少女一度失去呼吸心跳，醫護人員在車上施作CPR急救。（圖／東森新聞）

▲▼高中女生空腹上游泳課...竟失去呼吸心跳！搶救昏迷進加護病房。（圖／東森新聞）

吳媽媽說，經過一系列檢查，發現女兒腦中有一條神經畸形病發，導致腦內出血，加上窒息時間過長，已經演變成缺氧性腦病變，「從10:43到11:29，他們（校方）竟然才叫119，我覺得這個過程，就是我女兒最黃金的救援階段，為什麼做這麼馬虎的處置？」

學務主任回應，當時女學生上游泳課時覺得不舒服，經救生員、學校教練及老師判斷，認為應該通知家長，並報案叫救護車，一切依照程序處理。至於有無疏失或延誤情形，警方已經介入調查，一切靜待調查結果。

目前少女昏迷不醒，仍在加護病房觀察。班上師生也寫祝福卡片集氣，盼同學能早日甦醒康復。

▼吳媽媽質疑校方延誤送醫，導致女兒錯失黃金救援時間。（圖／東森新聞）

▲▼高中女生空腹上游泳課...竟失去呼吸心跳！搶救昏迷進加護病房。（圖／東森新聞）

▼師生寫卡片集氣，祈禱吳姓同學早日康復。（圖／東森新聞）

▲▼高中女生空腹上游泳課...竟失去呼吸心跳！搶救昏迷進加護病房。（圖／東森新聞）

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