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中秋親子共遊設計展「check in 新竹人來瘋」　周邊好吃好玩報你知

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▲▼ 新竹市政府提供。

▲中秋連假將至，如果還想不到去哪出遊，不妨到新竹參加2020台灣設計展。（圖／新竹市政府提供）

地方中心／綜合報導

中秋連假將至，如果還沒想到去哪玩，不妨到新竹市，來趟好吃又好玩的文藝之旅。2020台灣設計展「check in 新竹－人來瘋」10/1在新竹市舊城區和新竹公園正式開跑，除了文青風和科技感的兩大主展區及11支隱身城市中的新竹獸外，周邊還有許多景點不容錯過，不管大人或小孩都能超盡興。

全台歷史最悠久的新竹市立動物園，有六個展示區，包含可愛的河馬樂樂、大老虎、馬來熊、以及活力滿點的猴群們，正等著大家一起來玩。河馬樂樂一直是動物園裡的大明星，牠所住的河馬池，設計形狀特殊，就是為了保護池中三棵珍貴榕樹，因為這三棵榕樹，比動物園歷史還悠久。另外一個明星，還有馬來熊，喜歡吃蜂蜜的牠，是熊類中體型最小的，爬樹動作十分靈活。至於其他可愛動物，就等爸爸媽媽帶著小朋友來探索。

▲▼ 新竹市政府提供。

▲新竹市動物園重新改裝後，成為近日民眾最喜歡去的休憩場所。（圖／新竹市政府提供）

在動物園附近，還有玻璃工坊值得一遊，離火車站走路也只要十分鐘非常方便。在這個3層複合式空間，結合策展、體驗、選物和餐飲，一樓規劃DIY體驗教室，還有玻璃工藝育成平台，除了能在此體驗玻璃DIY之外，如果有其他創意想實現，也可以與現場經驗豐富的師傅討論，有機會將作品商品化，並在網路上販售。二樓則設有玻璃瓶器販售區，提供客製化服務，三樓的「The POOL一池」，大面積淺色調落地玻璃，又被稱為「透明系」咖啡廳，更是年輕人喜愛的打卡熱點。

▲▼ 新竹市政府提供。

▲純白空間成為年輕人熱門打卡景點。（圖／春池玻璃 Spring Pool Glass提供）

很久沒去過新竹市的人，可能很難想像，現在變得這麼漂亮，護城河規劃成親水公園，有充滿新竹味的市集，帶著民眾品味各式不同風格的生活。中秋及國慶連假期間，台灣設計展就結合各種特色表演團體和文創手作，在護城河周邊舉辦充滿驚喜的街頭表演和光雕投影，也邀請好好手感市集及Pinkoi市集共襄盛舉，旅閱新竹、品味城市動人故事。

▲▼ 新竹市政府提供。

▲護城河規劃成親水公園，吸引許多人潮。（圖／新竹市政府提供）

如果喜歡吃美食，新竹東門市場，絕對能滿足味蕾。東門市場保有傳統樣貌、融合青創，新舊招牌、異國風味並存在這個空間。「海神 うみがみ 平價生魚片丼飯」以平易近人的價格取勝，仍追求高品質。老闆大推cp值最高的極品海神丼，一碗只要270元，囊括多種類海鮮，塞滿鮭魚、鮪魚、鮮蝦、魚卵，甚至連海膽都吃得到。在「曼谷市場」，道地泰式小吃一應俱全，招牌酸辣蝦湯，標榜添加香茅、南薑、洋蔥等辛香料熬煮，每日限量30碗，想喝得加緊腳步。

▲▼ 新竹市政府提供。

▲東門市場有許多美食等待民眾一起去挖掘。（資料照／記者陳凱力翻攝）

現在入住44家旅宿，搭配安心旅遊補助，現折1000元，再享新竹市限量500元現金「好玩券」，有吃有玩還有得拿。不管是要自行開車還是搭乘大眾運輸工具，不要猶豫了，來趟新竹市輕旅行。

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