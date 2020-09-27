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新竹特有工藝！「蓪草結合設計成品」首度亮相

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▲▼「當蓪草與當代相遇」產品設計徵件活動首獎與貳獎作品將蓪草結合燈飾設計。（圖／新竹市文化局提供）

▲「當蓪草與當代相遇」產品設計徵件活動首獎與貳獎作品將蓪草結合燈飾設計。（圖／新竹市文化局提供）

生活中心／新竹報導

「蓪鈿效應-工藝創作成果展覽」9月27日起至10月11日在新竹市大同108舊城再生基地開展，結合新竹盛事台灣設計展，展出工藝推廣扎根計畫成果，其中螺鈿、蓪草四位國寶工藝匠師創作以及「當蓪草與當代相遇」產品設計徵件首獎、貳獎的設計成品，可讓民眾同時欣賞傳統與現代工藝融合之美。

▲▼新竹市長林智堅昨日於展前搶先觀展。（圖／新竹市文化局提供）

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▲新竹市長林智堅昨日於展前搶先觀展。（圖／新竹市文化局提供）

新竹市長林智堅趕在設計展開展前實際走訪展出現場，他指出，蓪草與螺鈿為新竹市特有且珍貴的工藝，蘊含深厚的新竹歷史記憶，此次設計展在大同108再生基地打造「竹塹練工房」，引領民眾完整認識蓪草的歷史、蓪草產業脈胳；在文化局「蓪鈿效應-工藝創作成果展覽」則展出四位國寶工藝匠師之精美創作、工藝傳習種子教師及校園學子的傳承學習成果，因此民眾在設計展期間除了看見當代設計的能量之外，也能欣賞長期文化局深耕在地工藝的精彩呈現。

▲▼「蓪鈿效應-工藝創作成果展覽」於今日開展。（圖／新竹市文化局提供）

▲「蓪鈿效應-工藝創作成果展覽」於今日開展。（圖／新竹市文化局提供）

新竹市執行竹塹工藝推廣扎根計畫今年邁入第二年，此次「蓪鈿效應」將展現竹塹工藝推廣扎根計畫多項創新，除了呈現「當蓪草與當代相遇」產品設計徵件活動，媒合工藝師與新銳設計師開發產品，使傳統工藝得以創新、融入生活，還重建工藝學徒培養機制，讓傳統工藝注入新血，成為推廣助力；以及建立微型工藝推廣示範點，透過課程、展覽形式推廣工藝，並出版傳承蓪草、螺鈿工藝技術手冊，更進一步推展新竹市兩項珍貴的無形文化資產。

▲▼計畫主持人張馨之為新竹市長林智堅講解蓪草工藝工序。（圖／新竹市文化局提供）

▲計畫主持人張馨之為新竹市長林智堅講解蓪草工藝工序。（圖／新竹市文化局提供）

「當蓪草與當代相遇」產品設計徵件活動，邀請來自各界富有創意力與想像力的民眾，將「蓪草」這項新竹傳統工藝，與當代流行產業趨勢結合，設計出符合日常需求、傳統結合現代思維的產品。徵件活動邀請周育潤設計工作室負責人周育潤、本質創作室負責人李雅靖、蓪草文化藝術工作室負責人張秀美擔任評審，依據主題契合度、創意表現、產品可開發性及市場性遴選出6件優質的作品。首獎「Na°K」及貳獎「蓪宵」皆由年輕在校學生奪得。

▲▼展覽展出螺鈿工藝傳習種子教師研習成果。（圖／新竹市文化局提供）

▲展覽展出螺鈿工藝傳習種子教師研習成果。（圖／新竹市文化局提供）

首獎「Na°K」，由蘇威連、趙子萱共同設計，嘗試使用鹽水浸泡蓪草紙，曬乾後結晶化的表面質感做細節的質感表現，再以燈具最大化視覺感體驗。貳獎「蓪宵」，由曾筠晴、何沛晴、楊湘婷、黃羽萱共同設計，凸顯通脫木「通」的意向，運用蓪草紙透光、易定型和可吸濕之特性，做成造型吸取精油，擴散香氣幫助入眠。兩件設計的實體成品都將在工藝創作成果展覽中首次亮相，是展覽一大特色。

▲▼螺鈿工藝師陳甫強、張茂欽、張茂森、蓪草工藝師張秀美於計畫中傳承技法與推廣文化。（圖／新竹市文化局提供）

▲螺鈿工藝師陳甫強、張茂欽、張茂森、蓪草工藝師張秀美於計畫中傳承技法與推廣文化。（圖／新竹市文化局提供）

在今日(27日)舉辦的開幕暨頒獎活動也邀集徵件活動得獎者、評審、參與計畫培訓之種子師資以及國寶級工藝師齊聚一堂，會中頒發獎狀予徵件活動6組得獎者外，亦頒發感謝狀給螺鈿工藝保存人陳甫強、張茂森、張茂欽以及蓪草工藝師張秀美，以及28位全程參與師資培訓的老師「工藝傳習教師」證書。相關訊息，請上「新竹城市美術館官網最新消息」https://www.hsinchucitymuseum.org/查詢，洽詢電話03-5332841或撥打1999市民服務專線。

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