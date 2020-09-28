獨／知名大學男宿爆浴廁偷拍疑雲！搭配生活照　「組合包」狂賣

▲知名國立大學男宿浴廁爆出偷拍疑雲（圖／達志影像／示意圖）



記者陳豐德／綜合報導

《ETtoday新聞雲》記者獨家掌握，最近網上流傳許多男宿內洗澡及如廁的針孔偷拍影片，每個被害人遭拍的私密畫面，搭配個人生活照成「組合包」，以約3千元的價格在網路販售；其中部分生活照更暗指被害者就是北部某知名國立大學學生，全案粗估被害者上看百人，該國立大學對此則表示無法查證，也沒有任何證據可證明該與校有關。

消息人士對《ETtoday新聞雲》記者揭露，該針孔偷拍影片的場景都是在同一個男生宿舍內，針孔就架設在天花板，偷偷拍下被害人沐浴、自慰的過程，此外犯案者與被害人似乎相當熟識，都會在「組合包」內搭配被害人的臉書、IG生活照，主要就是為了滿足有偷窺癖的買家，並以3000至3200元不等的價錢，在網路上有價販售。

其中一名被害人的生活照身穿大學營隊的工作人員衣服，掛在脖子上寫著綽號的「狗牌」則寫上了代表系別的2個字，暗指被害者就是北部某知名國立大學的該系學生，而許多該大學畢業的校友看過截圖照片後也指出「場景真的看起來很像是我們男宿」。

此外除了浴室針孔外，網路上這些流傳的偷拍畫面中，連男廁小便斗也成了針孔架設之處，且架設處不只有一個，粗估共有近百名男性被害者被拍下私密畫面而不自知。而這些影片拍攝的期間集中在2015年前後，被害者恐怕已經離校，要清查被害男學生恐怕是難上加難，而最可怕的是這些影片仍在網路上不斷傳播，只要有心花錢就看得到。

針對男宿爆發針孔偷拍疑雲，被影射的北部某知名國立大學對此則表示無法查證，也沒有任何證據可證明與該校有關。

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