女兒不想上學連喊一周：我肚子痛！　媽超緊張腦補畫面一問大逆轉

▲原PO表示，有經驗的媽媽說，通常小孩有這樣的反應，基本上多是在學校被欺負才會抗拒去學校。（示意圖／翻攝pixabay免費圖庫）

記者陳俊宏／綜合報導

一名媽媽分享最近早上叫女兒起床上學，聽到女兒說的第一句話總是「我肚子痛」，她一開始還相當緊張，以為小孩在學校遭到霸凌，沒想到結果大逆轉，讓其他人笑翻。

這名媽媽29日在「爆怨公社」臉書社團說，一開始以為女兒是想「臭臭」，就叫她去上廁所，但聽到對方連續講將近一周的「我肚子痛」，她覺得不太對勁；網路上有經驗的媽媽說，通常有這樣的反應，基本上多是在學校被欺負才會抗拒去學校，於是她輕聲溫柔詢問。她還原和女兒的對話：

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原PO：妳肚子痛是因為不想去學校嗎？



女兒：對…



原PO：怎麼了？是…老師會打妳嗎？



女兒：沒有…



原PO：還是小朋友欺負妳？



女兒：也沒有…



原PO：小朋友不跟妳玩？



女兒：不是…



原PO：那妳告訴媽媽怎麼了，好嗎？



女兒：…因為在學校吃太多東西…



原PO：吃…太多東西？？什麼東西吃太多？？



女兒：學校的點心太好吃了，我每次都吃太多。



原PO：所以就肚子痛？



女兒：對…

▼原來當事人女兒是吃太多學校的美味點心才會肚子痛。（示意圖／翻攝pakutaso免費圖庫）

原PO直呼，「媽媽我剛剛還很緊張的，腦補老師虐待小孩、同儕霸凌的畫面」，結果沒想到是因為女兒吃太多。

對此，許多網友笑說，「她知道家長賺錢辛苦，要在學校吃回本啦！太可愛了」、「所以是點心欺負她」、「被教學耽誤的點心店嗎」、「想到我女兒一直說她肚子痛，結果是肚子餓。」