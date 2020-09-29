騙老婆火車要按鈴！她傻問「下車鈴在哪？」　網笑：上車記得招手

▲原PO跟老婆開玩笑，火車下車要按鈴。（圖／記者李宜秦攝）

記者施怡妏／綜合報導

公車上有設置下車鈴，要下車的民眾可以透過按鈴的方式，告訴司機下一站有人要下車，有一名男網友開玩笑，告訴正在搭火車的老婆，下車時記得按「下車鈴」。老婆信以為真，還問「下車鈴在哪？我上次沒有按」。網友們看完後笑翻，「上次有先招手嗎？不然司機不知道有人要上車」

原PO在臉書「爆怨公社」發文，趁老婆在搭火車時開個玩笑，「妳知道火車下車時要按下車鈴嗎？」沒想到老婆竟然當真，還反問他「下車鈴在哪？我上次沒有按？可能別人按的吧」。發現老婆沒有戳破他的玩笑話，他又繼續說「那你要記得下火車要按下車鈴，不然司機不會理你，知道嗎？」

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▲老婆很緊張一直詢問「鈴在哪？」（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

相信有下車鈴的老婆，不斷詢問原PO「鈴在哪？」深怕一不小心錯過就會過站。如此呆萌可愛舉動，讓原PO無奈搖頭，「這年頭大概只有我老婆這白痴，真以為火車有下車鈴」。

貼文發出後，網友全笑翻，「不要玩老婆」、「沒有被人騙走真神奇」、「記得要攔，不然火車跟捷運不會停」、「你知道捷運攔車要揮手嗎」、「飛機也有阿，上次巴士海峽我也按過一次，叫我自己去跳海」、「等你老婆看到此文，換你要按求救鈴了」、「我們懷念他」。也有網友提醒，「等等按到求救鈴或是警報鈴」、「我懷疑你偷偷放閃，可是我沒有證據」。