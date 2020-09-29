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剛PO殺人預告！高中生傘中藏刀進教室　「瞄準太陽穴」刺死2女同學

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▲▼２名高中女生慘遭同班男同學殺害。（圖／翻攝自微博）

▲2名高中女生慘遭同班男同學殺害。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

湖北仙桃市一高中2名女學生28日在教室，慘遭同班男同學持刀捅傷後死亡。現場圖中，2名女生浴血倒在地上，周圍有同學幫忙止血。據知情人稱，兇手身為勞動委員（台稱衛生股長）管得比較嚴，因班級衛生問題，多次和死者發生衝突。此外，他在行兇前在社交軟體上多次發文，內容也令人心驚。

據《紅星新聞》報導， 28日上午，有網友爆料稱，仙桃市漢江中學發生命案，一名男同學攜帶刀具進入教室，將2名同班女同學用刀捅傷。隨後，該網友還貼出兩張疑似現場的照片。

照片顯示，在一間教室裡，一名藍衣女生臥倒在講台上，面部朝下，身體靠牆，腰部位置有明顯的暗紅色血跡。女生身旁則有2名學生用白色毛巾按壓其腰部位置，疑似為其止血。

不遠處的過道上，側躺著另一名上身穿校服、下身穿淺色牛仔褲的女生。該女生牛仔褲大腿處，以及校服外套的手臂處，均有明顯血跡，其身旁也圍有多名疑似幫忙止血的學生。

「除2名女學生受到傷害外，並無其他學生受傷，目前警方正在學校進行調查。」28日中午，仙桃市市政服務熱線一工作人員回應，該市漢江中學確實發生了一起刑事案件，有2名女學生死亡，「但更多的情況我這並不清楚。」

「兇手陳男，藏一長刀、一短刀在雨傘裡，早上在學校將一名發生過口角的女生和另一名勸架女生先後刺太陽穴，導致2名女生當場死亡，」自稱其中一名死者是自己親戚家侄女的微博網友透露，死去的2名女生與陳姓兇手是同班同學，之前發生過什麼過節目前並不清楚。

該網友表示，事情發生後，她從自己親戚處得到了一些「應該是同學之間的聊天」截圖。在這些截圖上，一名疑似事發班級隔壁班的學生稱，當天在學校早讀後，教室外突然「鬧了起來」，不少想看熱鬧的學生都被語文老師趕回了班上，並關好門窗。而這位同學透過窗戶看到，「有2個老師趕著1名男學生走在走廊上，且男學生手裡還抱著刀」。

28日下午2時許，仙桃市公安局發佈警情通報稱，9月28日上午7時許，該市一高中2名學生在教室被同班同學捅傷，後經急救人員現場確認，2名受傷學生已無生命體征，陳姓犯罪嫌疑人則被警方控制。

一名接近警方的知情人士表示，陳男是該班的勞動委員，雙方此前曾因班級衛生問題發生過多次爭執，「陳男身為勞動委員在班裡抓得比較嚴，但2個女生不是很配合他工作，經常把瓜子殼掉在地上。」

▲▼２名高中女生慘遭同班男同學殺害。（圖／翻攝自微博）

▲疑似兇手發文。（圖／翻攝自微博）

該知情人士說，因2個女生的多次不配合，陳男上周曾在班級微信群裡說「週一結總帳」，「他是單親家庭的孩子，性格偏激，目前警方還不清楚他的兇器怎麼來的。」

此外，一名當地學生將陳男的個人QQ號告知，並表示兇手似乎「早有預謀」，「他在今天凌晨2點發文，說自己把後事交代完畢了。」據悉，該帳號名為「火山XX」，資料年齡顯示為17歲。而在該帳號QQ空間的留言區上，有其他帳戶留言明確寫出兇手的名字。

據上述QQ空間近期更新的狀態顯示，26日晚22：33，他曾PO文稱「這是個悲傷的故事」；27日晚23：28PO文表示「夢作（做）夠了，我也該醒了。不過在這之前，有人可以告訴我為什麼總有些人喜歡做壓死駱駝的最後一根稻香（草）了？」28日凌晨2：04，則直接發文字「後事交代完畢，4個小時之後準備起飛」。

陳男的一名親戚事後透露，3年前曾在陳男家小住過一段時間，「他（陳某）家環境挺溫馨的，印象中他的脾氣也挺好。」親戚說，因自己不喜歡動漫，因此與熱愛動漫的陳男話題較少，「事情太突然了，很多親屬都不知道這件事，我們也不好在這個時候聯繫他父母，所以很多情況也不知道。」

仙桃市網信辦一位工作人員表示，因案件涉及未成年人，具體細節披露需要等待警方進一步的調查結果。

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