LIVE／中秋連假國道最塞路段曝　氣象局高公局聯合說明

記者陳詩璧／台北報導

中秋連假明天開跑，不少返鄉或是出遊的民眾，搶在今（30日）上路，高公局為了因應連假出遊車潮，祭出不少規定，包括了高乘載、部份匝道封閉之外，還首度比照氣象局推出路況播報團隊，從30日下午開始每天分三班播報，今天首場和氣象局聯合《ETtoday新聞雲》先說明天氣再說明路況。

▲今（30日）國道北部塞車時段和時間。（圖／高公局提供）



[廣告]請繼續往下閱讀...

▲明（10/1）國一、國三和國五，預計凌晨五點半就會開始塞車。（圖／高公局提供）

▲10月2日國道北部地區國五預計從凌晨五點半開始塞到下午3點左右，車潮才會趨緩。（圖／高公局提供）

▲高公局國道路況播報員。（圖／記者李宜秦攝）

高公局這次組成7人的路況播報團隊，年紀最小只有23歲，平均只有30歲，他們都有受過專業交通學系訓練，從中秋連假前一天開始，到收假日期間，每天都有三場播報，時間點為7時、10時和16時直播。

▲高公局國道路況播報員團隊。（圖／記者李宜秦攝）

▲中秋連假國道疏運措施。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

連假前兩天的清晨6點至12點，包含國道一號內湖－頭份路段、國道3號木柵至香山路段、國道5號南港系統交流道皆實施高乘載管制；10/3、10/4兩天從下午2點至晚上9點，國道5號蘇澳、羅東、宜蘭及頭城路段則皆實施高乘載管制。

除了高乘載管制、部分匝道封閉等方法來分散車流外，從10/1至3日每天凌晨0點至清晨5點，國道全面暫停收費，為了分散返程車流，連假最後一天(10/4)則是從凌晨12點一直到早上10點，國道全面暫停收費。

▲國道路況。（圖／ETtoday資料照）

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來