18年前「雪隧鑽掘巨獸」變身　高公局國5公共藝術作品開幕了

▲18年前「雪隧鑽掘巨獸」，變身國5公共藝術作品。（圖／高公局提供）

記者賴文萱／台北報導

「十多年的歲月啊！」幾位當年參與雪隧工程的夥伴，看著雪山隧道導坑的隧道鑽掘機（TBM）感嘆，雪隧鑽掘巨獸，竟能變身國5公共藝術。交通部高公局今（23）日在國道5號頭城交流道高架橋下及蘇澳服務區發表「國道5號宜蘭段公共藝術計畫」《平安回家》及《流動的光河》2件公共藝術作品，以及民眾參與計畫成果展，並自109年9月23日起至10月25日止展開一系列公共藝術活動，藉此再現雪山隧道偉大工程之歷史精神。

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▲▼林佳龍親臨記者會現場，與藝術家合影。（圖／高公局提供）

交通部長林佳龍今特別親臨記者會現場，他指出，貫通雪山隧道，是如此艱辛與偉大，因此特別頒發感謝狀給時任工務所副主任薛憲征與當時在現場指揮TBM操作的機電副主任冷耀東。曾參宇工程的夥伴回憶，當年隧道內塵土飛揚、高溫悶熱，但隧道內的水特別冷，曾經泡在水中更換每顆重達80公斤的削刀，就算穿了防寒衣，仍冷到發抖。

事實上，雪山隧道是國內首度引進TBM工法，雖然在工程初期鑽掘四稜砂岩時吃盡苦頭，但在工程中後期卻成為加快工進的大功臣。而當年三部TBM只剩下導坑的「北宜一號」留了下來。

▲公共藝術作品「平安回家」，置於頭城交流道高架橋下。（圖／高公局提供）

由羅萬照建築師設計，這部TBM變身為公共藝術《平安回家》，將在頭城交流道高架橋下與大家碰面。另外，蘇澳服務區還有藝術家楊尊智創作的《流動的光河》，以及鄒金玉結合居民共創的《種樹成林》，都讓交通建設有更多人文演繹。

▲公共藝術作品「流動的光河」，置於蘇澳服務區。（圖／高公局提供）

林佳龍說，期待這些新地標能為重大工程公共藝術做好的示範。未來交通部也會持續落實重大建設紀實與文物保存，導入更多設計美學，讓用路人可以更認識台灣的地理人文。

高公局表示，這次計畫以國道5號為軸心，北於國5頭城交流道高架橋下，由在地藝術家羅萬照團隊以導坑TBM為素材創作的《平安回家》、南於蘇澳服務區由當代藝術家楊尊智團隊創作的《流動的光河》，除了2件結合雪山隧道歷史精神的作品，由宜蘭縣博物館家族協會執行的《種樹成林-民眾參與計畫》成果展，同步於蘇澳服務區2樓展出。

▲藝術家導覽國5公共藝術作品。（圖／高公局提供）

高公局說，透過藝術創造方式，在保有原始精神、尊重其歷史脈絡之前提下，再塑宜蘭地景形象，並開創國道公共藝術新地標，更藉此再現雪山隧道偉大工程之歷史精神。

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