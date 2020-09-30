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歐司朗光電打入蘋果供應鏈　首款mini LED的iPad Pro最早於年底上市

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▲iPad Pro,mini LED。（圖／取自MacRumors）

▲蘋果首款搭載mini LED的產品iPad Pro，將在今年第四季投入生產。（圖／取自MacRumors）

記者謝仁傑／綜合報導

蘋果可能在今年底或明年初推出首款搭載mini LED的iPad Pro，並於明年下半年推出搭載mini LED的MacBook，目前傳出除了由台灣的晶元光電（2448）供貨，外媒報導，歐司朗光電（Osram Opto）也可能是蘋果mini LED的另家供貨商。

據業界消息指出，歐司朗光電半導體將在2021下半年為MacBook提供背光mini LED，成為僅次於晶電的第二大供應商；而先前也傳出中企三安光電在技術上有所突破，可能打入蘋果的供應鏈。

消息人士稱，蘋果將在明年初推出12.9吋的mini LED iPad Pro，這也是天風國際分析師郭明錤長期以來的預測；他認為蘋果第一款搭載mini LED的產品就是iPad Pro，並指出儘管要到明年才能正式發布，但今年第四季就已展開生產。

郭明錤表示，搭載mini LED的16吋MacBook Pro正在開發中，可能在2021下半年發布，並指出蘋果還在開發14.1吋mini LED的MacBook Pro。

郭之前曾表示，mini LED技術下會有更薄、更輕的產品設計，與傳統 LED 及 OLED 相比，它具有更高的對比度、更深的色深、更高的亮度及更好的電源效能，且不像 OLED 那樣容易老化，壽命更長。

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