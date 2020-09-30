咖啡控囤貨趁現在！現煮、濾掛沖泡「買1送1」　超市優惠一次看

▲「國際咖啡日」超市也祭出各種咖啡品項優惠。（圖／資料照）

記者林育綾／台北報導

咖啡控囤貨趁現在！為慶祝「國際咖啡日」，不僅便利超商紛紛祭出折扣，量販超市也推出各種優惠，全聯將於10/1起推出美式及拿鐵特價，更祭出超過10款濾掛與沖泡咖啡「買一送一」；而City’super也網羅世界近100款咖啡「買一送一、6折起」等優惠，包括咖啡豆、濾掛式、沖泡式等，更有代客磨豆服務。美廉社則在百家提供現煮咖啡的門市，1日至6日連續6天美式、拿鐵買一送一。

▲全聯獨家的cama cafe濾掛咖啡買一送一。（圖／業者提供）



全聯福利中心

全聯於10/1國際咖啡日推出優惠，活動當天冰熱美式原價25元，特價20元；冰熱拿鐵原價35元，特價30元。另外PX GO！全聯線上購也祭出OFF COFFEE全品項優惠，當日限定獨家買10送1。而除了部分門市推出OFF COFFEE現煮咖啡優惠外，即日起至10/15，也推出濾掛與沖泡式咖啡「買一送一」，品項數超過10款，其中獨家的cama cafe濾掛咖啡與厚實珈琲系列，也都有買一送一。





▲City’super自10/1至10/11，網羅世界近100款知名咖啡品牌新品，推出「買一送一、6折起」等優惠。（圖／City’super提供）

City’super

City’super自10/1至10/11，網羅世界近100款知名咖啡品牌新品，推出「買一送一、6折起」等優惠，包括咖啡豆、濾掛式咖啡、沖泡式咖啡等商品，以及電動奶泡機、咖啡機及咖啡器皿。並看好越來越多人在家追求喝職人級的咖啡，與此同時於全台7店推出「代客磨豆」服務。

其中主打UCC產地嚴選耶加雪菲、薇薇特南果濾掛式咖啡（8g*6入）原價179元，任選2件199元；city’super獨家販售星級飯店最愛百年經典品牌LAVAZZA義式咖啡豆系列，共4款（1000g）原價1300元，特價950元。

而在日本可說是家喻戶曉的知名咖啡品牌KEY COFFEE、AGF兩個品牌的即溶咖啡近年銷量名列前茅。AGF MAXIM 咖啡罐(藍)奢華80g原價260元，特價169元；KEY COFFEE特級、深煎即溶咖啡90g原價250元，任選2件特價369元。

▲美廉社在10/1至10/6期間，連續6天推出現煮咖啡「買一送一」優惠。（圖／美廉社）

美廉社

美廉社在10/1至10/6期間，連續6天推出現煮咖啡全品項「買一送一」優惠。業者表示，目前全台756間門市，販售現煮咖啡的店面至今已拓展至近100家，販售品項仍以最受大眾喜愛的美式、拿鐵咖啡為主，在中秋連假時期推出優惠，希望帶給更多民眾「巷口的小確幸」；而買一送一也特別延續到開工日後的周二（10/6），讓假期結束後回歸的開工日不憂鬱。

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