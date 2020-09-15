MONTAGUT 2020秋冬男裝　純粹與經典的極簡美學

文／時尚家居

MONTAGUT長達一個世紀多之久的品牌歷史，今年邁入140周年，以卓越的剪裁工藝與優良的面料，令品牌成為現今男裝的時尚指標，更是備受眾多品味人士的推崇。

本季秋冬系列主打『極簡主義』，延續了品牌的極簡精神並注入些許現代氣息，為紳士們帶來更加貼近時代的服飾配件。今年秋冬，合身俐落的立領夾克完美展示了純粹有質感的服裝廓形；美麗諾針織衫與休閒方格襯衫的結合，為正式裝束賦予更休閒的時尚魅力；高領毛衣混搭運動背心，營造出新的潮流形象，這些簡單卻帶有力道的組合搭配，舒適且容易混搭，是追求服裝質感和實穿性紳士的不二之選。

一往無前

2020 秋冬男裝保持經典形象，同時結合時尚設計與舒適的實用功能，強調面料的價值，透過更為精緻的剪裁細節，讓穿著體驗再升級。整體色調以沉穩的中性色調當作主軸，點綴以明亮對比色調，帶來更加活潑年輕化的整體風格。

本系列從極簡主義設計理論和包浩斯建築風格中汲取靈感，精緻地表現出衣著線條和細節，讓穿衣者充分展現獨有個性，樹立經典工藝下的創新改革。系列重點強調溫暖、和諧與優雅，以流線型美學引領當代精神，輕鬆營造魅力紳士的不凡品味。

未來潮流

反差並不意味衝突，本系列所創作突顯反差之美。設計揉合曲線與銳角，以簡單的線條、寬鬆的剪裁，創造出劃時代的未來感圖案結構。這些休閒時尚單品通過講究的科技面料，更簡約迷人的休閒運動服剪裁，加入拉鍊和反光內襯的現代配飾和技術細節，展現活力潮流的戶外運動風。

深色牛仔布料，以鋼灰色、金色、藍綠色和閃爍紅等反映出城市景觀的色調，充分體現出大膽，冒險和不妥協的品牌風格，讓心繫戶外的男士，即使休閒時刻也能散發時尚氛圍。

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