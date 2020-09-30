雲端最前線／連假玩樂攻略一次看！北北基學姊烤肉比拼過中秋

新聞節目中心／綜合報導

中秋節連假即將到來，各縣市紛紛推出精彩活動「吸客」，北部就有台北白晝之夜、基隆潮藝術節，以及新北的平溪菁桐天燈、大都會公園野餐音樂會等。ETtoday《雲端最前線》30日邀請基隆市政府發言人沈詠珮、台北市政府副發言人黃瀞瑩、新北市政府副發言人戴湘儀分享連假玩樂攻略，更將上演烤肉技巧大比拼，一同為中秋暖身！

▲2020台北白晝之夜在南港。（圖／主辦單位提供）



2020台北白晝之夜將於10月3日晚間6時登場，以「南港通電 看見交界」為主題，共有21件視覺裝置、50組表演團體及多項限定活動，範圍橫跨捷運南港站到昆陽站、串連南興公園、南港車站、極限運動訓練中心、瓶蓋工廠台北製造所、台北流行音樂中心東、西廣場與台電修護處等七大場域，要與民眾共享一夜城市藝術行動。

新北市政府則以「願圓、月圓、人團圓」概念串聯，規劃了中秋三大主題活動，包含9月28日率先啟動的碧潭幾米「向月亮許願」，以及10月1日平溪菁桐「新北點燈 向世界報平安」、10月4日新北大都會公園「來新北 音樂盒‧野餐」活動，除有融合在地人文、自然景觀特色的打卡裝置藝術，也邀請民眾一同為世界祈福、揪親友團圓野餐聽音樂。

此外，基隆「2020潮藝術節」也正在進行中，今年以「海的一日」為主題，邀請海內外4國共15組藝術家一同進駐基隆，除重現「海上美術館」，更有台灣最大船型光雕《阿根納的船》作品，成為近期討論焦點。

《ETtoday筋斗雲》

《ETtoday新聞雲》

《播吧》

▼ 基隆2020潮藝術節。（圖／基隆市政府提供）

