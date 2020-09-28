【黃寶慧】慧眼看天下／吳崇涵：川普頻出重拳，習近平「化骨綿掌」打太極

新聞節目中心／綜合報導



聯合國第75屆大會總辯論會9月22號在美國紐約召開，各國元首透過視訊演說發表這一年來的外交政策，卻也淪為美中口水戰戰場，中國大陸國家主席習近平倡導和平，希望世界團結起來共同對抗新冠肺炎病毒，但是美國總統川普卻再度把握機會痛批中國大陸應該在疫情初期擴散的時候，就阻止它蔓延到全世界，還呼籲聯合國要追究中國大陸隱瞞新冠疫情的責任。政大外交系副教授吳崇涵在《慧眼看天下》節目中表示，川普在7分鐘的演說中，批評中國大陸的內容就長達6分半，然而面對美國猛烈砲火，中國大陸接招的方式就像是打太極，不管川普出甚麼重拳，習近平用強調合作、永續發展的論調，好比使出化骨綿掌把力量化為無形，因為中國大陸現在不想激化和美國的衝突，也無意開戰，大目標「一帶一路」還沒有完成，還有新冠肺炎疫情需要控制、經濟需要復甦，選擇在這個時候開戰，沒有好處，所以習近平在演說中強調要和全世界愛好和平的人站在一起，而川普則是為了持續倒數的美國總統大選選情而頻頻出拳，想要與中國大陸過招。

而極力追求連任的川普，主打的就是目前在美國國內最有「政治正確」含義的招數，除了把新冠肺炎的病毒發生歸咎於北京當局，對於中國大陸企業的打壓也持續加重力道，禁用「微信」和「TikTok」不手軟，吳崇涵認為川普用資安風險為由進行抵制，以TikTok為例，其實是想要進行「勒索」，因此當TikTok提出願意捐出50億美元的教育基金，並在德州創造2萬5千個工作機會時，川普便向外界釋放同意收購案的訊號，只可惜為了和中國大陸切割，TikTok要在美國成立的新公司TikTok Global究竟將由中方主導還是美方主導，兩邊僵持不下，以至於目前收購的交易還沒有明確定案。吳崇涵也表示，這張「TikTok牌」只是川普手中眾多策略之一，接下來的出招應該還是以政治上反中、友台為主。

而美國知名政治學家米爾斯海默（John J. Mearsheimer），指出由於美國無法接受中國大陸與之平起平坐，2011年他就對美中能避免衝突的看法感到悲觀，近日接受德國之聲專訪時更表示，現在他認為兩國未來爆發戰爭的可能性更提高了。美中若是開戰，將會是甚麼樣的情況？戰場會在哪裏？《亞太防務》雜誌總編輯鄭繼文在《慧眼看天下》節目中表示，中國大陸很清楚自己需要一個穩定的國際環境才能實現中華民族偉大復興之路。但是美方也很清楚，隨著中國大陸綜合實力壯大，不趕快壓制，等到5年、10年之後，恐怕已經壓制不了，因此形成一個美方頻頻在經貿、政治、軍事等領域展現肌肉，而中方自始至終表現相對克制的局面。即使近日解放軍軍機在台海地區繞行、否認「海峽中線」，但是過去兩個月以來，解放軍軍艦都沒有航行超越第一島鏈的範圍，而是選在沿海做實彈演習和實兵操演，比較具有戰略反擊與威懾意義的行動是8月26號發射四枚反艦彈道飛彈到南海，而美國則是派出偵察機抵近偵查中國大陸沿海，一次比一次近，相較之下挑釁的意味濃厚許多。鄭繼文認為，只要不侵犯對方的主權，做出「越線」的舉動，以目前的格局，美中仍然會維持「鬥而不破」的狀態。



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