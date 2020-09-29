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爭取全民運動館　立委陳亭妃邀體育署南下會勘

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▲為爭取教育部前瞻2.0基礎建設計畫「推動全民運動館興建」，立委陳亭妃偕同台南市議長郭信良等人邀集教育部體育署運動設施組許馨文組長，南下現地會勘。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲立委陳亭妃偕同台南市議長郭信良等人，邀集教育部體育署運動設施組許馨文組長南下現地會勘。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為爭取教育部前瞻2.0基礎建設計畫，「推動全民運動館興建」，立委陳亭妃偕同台南市議長郭信良、市議員陳秋萍、陳怡珍、李中岑，29日特地邀集教育部體育署運動設施組許馨文組長，南下與台南市教育局吳國珉副局長、體育處林義順處長共同前往北區、安南區、永康區等三處現地會勘。

▲為爭取教育部前瞻2.0基礎建設計畫「推動全民運動館興建」，立委陳亭妃偕同台南市議長郭信良等人邀集教育部體育署運動設施組許馨文組長，南下現地會勘。（圖／記者林悅翻攝，下同）

會中決議永康係為台南市人口最多的行政區域，加以忠孝運動公園實為永康地區的中心點，用地取得也沒有問題；安南區人口數則是排第2名，其北安路二段之重劃用地，待驗收完交給市府後，即可馬上發包施工，要求教育局將永康區、安南區列為優先提報計畫。

而北區文成三路與育德二路處之學校用地，因受少子化現象影響，未來興建學校的可能性極小，加上週遭大樓林立、生活機能佳，建議興建小型全民運動館，結合文元國小的籃球場、運動場、棒球場，形成國民運動聚落，以提供市民更多樣化且優質的運動環境。

▲為爭取教育部前瞻2.0基礎建設計畫「推動全民運動館興建」，立委陳亭妃偕同台南市議長郭信良等人邀集教育部體育署運動設施組許馨文組長，南下現地會勘。（圖／記者林悅翻攝，下同）

陳亭妃指出，「推動全民運動館興建計畫」僅有30億元經費，全國各縣市皆爭取這塊大餅，為了替台南市各區爭取全民運動館，特地安排中央與地方協商，找出各區最適宜的地點以及規畫方式，以期將場館效益最大化。其中，北區文成三路與育德二路處之學校用地，位於小北棒球場旁，加上週遭大樓林立、生活機能佳，並且位於北區中心點，建議興建小型全民運動館，包含羽球或是桌球館、健身重訓中心、韻律教室等功能性場館，結合周圍球場設施，讓北區居民的運動環境再升級。

市議員陳怡珍則表示，北區的公用土地皆已開發完成，只剩學校用地，因受少子化現象影響，未來興建學校的可能性幾近於零，所以將協調教育局、都發局、地政局、工務局等單位解決用地問題，讓這裡可以成爲興建北區全民運動館的地方。

▲為爭取教育部前瞻2.0基礎建設計畫「推動全民運動館興建」，立委陳亭妃偕同台南市議長郭信良等人邀集教育部體育署運動設施組許馨文組長，南下現地會勘。（圖／記者林悅翻攝，下同）

針對人口數第一的永康區，可用地位於忠孝運動公園，其位置為永康地區的中心點，土地亦為體育場所使用，用地取得相對單純；人口數第二的安南區，可用地在北安路二段之重劃地段，待驗收完交給市府，即可馬上發包施工。陳亭妃委員現場要求列為優先提報計畫，並在11月底前向體育署提出實質規畫評估，以打造台南運動城市之美名，盼全民養成運動的好習慣，建立體育與社區融合的友善運動休閒場域。


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