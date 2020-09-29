爭取全民運動館　立委陳亭妃邀體育署南下會勘

▲立委陳亭妃偕同台南市議長郭信良等人，邀集教育部體育署運動設施組許馨文組長南下現地會勘。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為爭取教育部前瞻2.0基礎建設計畫，「推動全民運動館興建」，立委陳亭妃偕同台南市議長郭信良、市議員陳秋萍、陳怡珍、李中岑，29日特地邀集教育部體育署運動設施組許馨文組長，南下與台南市教育局吳國珉副局長、體育處林義順處長共同前往北區、安南區、永康區等三處現地會勘。

會中決議永康係為台南市人口最多的行政區域，加以忠孝運動公園實為永康地區的中心點，用地取得也沒有問題；安南區人口數則是排第2名，其北安路二段之重劃用地，待驗收完交給市府後，即可馬上發包施工，要求教育局將永康區、安南區列為優先提報計畫。

而北區文成三路與育德二路處之學校用地，因受少子化現象影響，未來興建學校的可能性極小，加上週遭大樓林立、生活機能佳，建議興建小型全民運動館，結合文元國小的籃球場、運動場、棒球場，形成國民運動聚落，以提供市民更多樣化且優質的運動環境。

陳亭妃指出，「推動全民運動館興建計畫」僅有30億元經費，全國各縣市皆爭取這塊大餅，為了替台南市各區爭取全民運動館，特地安排中央與地方協商，找出各區最適宜的地點以及規畫方式，以期將場館效益最大化。其中，北區文成三路與育德二路處之學校用地，位於小北棒球場旁，加上週遭大樓林立、生活機能佳，並且位於北區中心點，建議興建小型全民運動館，包含羽球或是桌球館、健身重訓中心、韻律教室等功能性場館，結合周圍球場設施，讓北區居民的運動環境再升級。

市議員陳怡珍則表示，北區的公用土地皆已開發完成，只剩學校用地，因受少子化現象影響，未來興建學校的可能性幾近於零，所以將協調教育局、都發局、地政局、工務局等單位解決用地問題，讓這裡可以成爲興建北區全民運動館的地方。

針對人口數第一的永康區，可用地位於忠孝運動公園，其位置為永康地區的中心點，土地亦為體育場所使用，用地取得相對單純；人口數第二的安南區，可用地在北安路二段之重劃地段，待驗收完交給市府，即可馬上發包施工。陳亭妃委員現場要求列為優先提報計畫，並在11月底前向體育署提出實質規畫評估，以打造台南運動城市之美名，盼全民養成運動的好習慣，建立體育與社區融合的友善運動休閒場域。



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