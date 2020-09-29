　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

調好鬧鐘！明開搶「SOU・SOU」、青花瓷口罩　30日限量開賣

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼京都印花「SOU・SOU口罩」免排隊搶！7-ELEVEN推會員預購9/30開賣（圖／業者提供）

▲京都印花設計品牌聯名「SOU・SOU口罩」9月30日開賣。（圖／業者提供）

記者陳涵茵／台北報導

小7推出的「SOU・SOU口罩」將於30日正式登場，上午11點準時在OPEN POINT APP開賣，此外，晚間8點電商平台也將再次開賣青花瓷系列口罩，想收藏特殊色，趕快調好鬧鐘開搶。

▲▼京都印花「SOU・SOU口罩」免排隊搶！7-ELEVEN推會員預購9/30開賣（圖／業者提供）

▲「SOU・SOU口罩」上午11點在APP開放預購。（圖／業者提供）

小7與京都印花設計品牌SOU・SOU合作打造「Good Choices」系列，深受消費者喜愛，為了讓會員更方便購買，官方將於9月30日在OPEN POINT APP推出會員專屬SOU・SOU口罩預購活動，不必實體排隊線上就能買，若以OPEN錢包、icash2.0、icash Pay等工具支付還可再享5%折扣，數量有限售完為止。

▲▼京都印花「SOU・SOU口罩」免排隊搶！7-ELEVEN推會員預購9/30開賣（圖／業者提供）

▲不必排隊線上開搶。

9月30日當天開啟OPEN POINT APP選購後，並於付款期限前至7-ELEVEN門市完成付款即購買完成，每款品項每位會員限購一組，取貨時間則為預購日後5天到貨。

▲▼愛買領先全台，獨賣「青花瓷醫用口罩」。另外為了歡慶水湳店新開幕，更發送免費早餐、滿額贈石虎系列周邊。（圖／愛買提供）

▲青花瓷口罩將於30日晚間8點開賣。

除了SOU・SOU口罩，青花瓷也是搶手特殊色，首波開賣30秒內完售，現在又能搶一波。台灣樂天市場站上的愛買線上購物，引進康匠成人醫用青花瓷設計口罩，共有「嫣然青花」、「綻放青花」2款造型，每盒30片，特價299元，一個帳號限購一組，9月30日晚間8點最後一波開賣，限量60份。

其他人還看了...

SOU・SOU口罩30日開搶！還有兒童蒂芬妮綠　本週口罩特殊色開賣盤點
連假門票99元起！劍湖山生日數字對對碰「1」或「0」⋯快看中幾碼
小熊維尼大頭提籃、絨毛睡袍⋯21款周邊萌翻　小7全新集點10/7開跑

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢

ET快訊
美軍將襲擊南沙島礁？神秘中隊「死神」臂章曝光
快訊／逆子殺母砍頭判無罪　最高法院駁回「要求再鑑定」
金管會開鍘！命令街口投信解除胡亦嘉職務
峮峮一頭金髮堅強開工！鏡面反射1細節「小鬼陪身邊」
點這裡，留個言吧! FB
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

拉攏蝦皮賣家跳槽？　Yahoo奇摩拍賣凍漲加碼一日交易手續費全免

調好鬧鐘！明開搶「SOU・SOU」、青花瓷口罩　30日限量開賣

靠母語學習法　學霸媽讓女兒美語輕鬆溜起來

呼叫雞塊控！漢堡王送免費「雞票」　麥當勞限時「買1送1」又有了

【廣編】頂級干邑軒尼詩X.O合作現代解構主義建築大師　推出150週年限量紀念版

小熊維尼大頭提籃、絨毛睡袍⋯21款周邊萌翻　小7全新集點10/7開跑

隱於侘寂的精心收納美學　完美接軌無印風空間

一生一次的幸福服務！艾葳精品婚紗為新人創造永恆回憶

中秋烤肉不怕臭氣纏身！「神級消臭噴霧」讓你用過就想在家囤貨！

加起來！全家開「Line群組」團購了　線上付錢、集點一次滿足

ELLA.Selina衝上台..S.H.E合體啦！　田馥甄感動姐妹相挺：真的是老百姓的打扮

不是每條白線都可停！駕駛挨罰　警：10cm白線為車道標線不能停

軍校生罹鼻咽癌4期...因病除役 熬過42次電、化療 他特別感謝「媽媽」

小蠻剛開完刀挑戰海上立槳　邵翔擔心「眼神離不開」：Hold住核心！

水產行小貨車路肩超車撞翻重機　害騎士慘摔辯「他不讓路」網氣炸

台灣阿美族青年登海峽論壇！　舉手激喊「我是驕傲的中國人」

小貨車「路肩超車」撞車頭　重機慘遭路殺！他倒地翻滾3圈

黑色轎車闖紅燈衝撞對向車輛！　肇事駕駛稱「要就醫」秒落跑神隱

【這！就是街舞3】EP11精華 王嘉爾：導演沒有freestyle過！　張藝興秒附和..王一博卸裝備應戰XD

手炒焦糖、濃稠煉乳淋上像作畫　花蓮包心粉圓冰線線分明超療癒

拉攏蝦皮賣家跳槽？　Yahoo奇摩拍賣凍漲加碼一日交易手續費全免

調好鬧鐘！明開搶「SOU・SOU」、青花瓷口罩　30日限量開賣

靠母語學習法　學霸媽讓女兒美語輕鬆溜起來

呼叫雞塊控！漢堡王送免費「雞票」　麥當勞限時「買1送1」又有了

【廣編】頂級干邑軒尼詩X.O合作現代解構主義建築大師　推出150週年限量紀念版

小熊維尼大頭提籃、絨毛睡袍⋯21款周邊萌翻　小7全新集點10/7開跑

隱於侘寂的精心收納美學　完美接軌無印風空間

一生一次的幸福服務！艾葳精品婚紗為新人創造永恆回憶

中秋烤肉不怕臭氣纏身！「神級消臭噴霧」讓你用過就想在家囤貨！

加起來！全家開「Line群組」團購了　線上付錢、集點一次滿足

防彈少年團入秋首波代言登場　與BTS相遇在FILA系列新品

女房客上廁遭色房東破門性侵！　鄰居+顧客聽求救聲報警

中職／拿年度第一會讓二軍上來　丘總：一軍要上緊發條

為躲1000萬遺產稅！家屬求「插管」9旬癌末翁：再撐一年就好

小男孩嘶吼媽媽遭攔…母親躺擔架被抬走！陸抗疫劇揭武漢封城慘況

中職／兄弟拚全年、獅爭下半季　兩隊大物新人先發

紐約時代廣場出現台灣廣告！蔡英文：感謝友邦替台發聲

罹癌人數10年成長47%！保險業首張「自體免疫細胞療法」可理賠100萬元

天天拍照給主人報平安！寵物雲全台34家門市　歡迎毛孩來度假住宿

運將遭捅18刀致死…扯出女房仲下指導棋　家屬怒嗆：妳睡得著嗎？

消費熱門新聞

邱沁宜美麗秘密！媽媽牌能量湯加養顏秘方

咖啡控喝起來！10月優惠懶人包

幸運兒是你嗎？全家花90元中千萬

中秋連假「咖啡買1送1」優惠懶人包

麥當勞買1送1又有了！漢堡王送免費「雞票」

4大超商中秋連假優惠懶人包！

蝦皮10月起調漲「部分」成交手續費多收1%

SOU・SOU口罩！口罩特殊色盤點

全家開「Line群組」團購了！還可以線上付錢、集點

21款小熊維尼周邊集點10/7開跑

露營小白快筆記！好山好水神物

風靡仕紳圈「魅力加成神器」被起底

就開在賣場內！家樂福也有火鍋店了

京都印花口罩免排隊！小7會員9/30開賣

更多熱門

相關新聞

藥師怨「雙鋼印大雷包」：國家隊該檢討！

藥師怨「雙鋼印大雷包」：國家隊該檢討！

為挽救國家隊聲譽，「MD」、「Made In Taiwan」雙鋼印口罩在24日整裝上路，不過仍有民眾發現鋼印位置沒統一的風波。如今隔了5天，有藥師抱怨，拿到鼻樑條脫落、連體嬰的瑕疵口罩，「是我太倒楣嗎？還是真的各口罩商得檢討一下了？」

孟晚舟戴「Made In Taiwan」口罩出庭

孟晚舟戴「Made In Taiwan」口罩出庭

21款小熊維尼周邊集點10/7開跑

21款小熊維尼周邊集點10/7開跑

陸男蝦皮賣假口罩　桃園租屋藏42萬片

陸男蝦皮賣假口罩　桃園租屋藏42萬片

網售醫療口罩！大陸貨補MIT鋼印扣47萬片

網售醫療口罩！大陸貨補MIT鋼印扣47萬片

關鍵字：

SOU・SOU口罩小7口罩

讀者迴響

發燒話題

小鬼黃鴻升 颱風即時 新冠肺炎 三倍券 金鐘獎 金正恩 唐鳳 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 停班停課 竹內結子 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

小鬼火化當天「驚見第3隻手」牽住楊丞琳、許瑋甯！

直擊熊熊再看婦科暗訂養胎餐！

花蓮民宿泡澡！女子浴池內見到眼鏡蛇

萬隻毛小孩困快遞箱「集體死亡」

水電工「塑膠桶藏屍」　狂倒54瓶鹽酸

換名片出人命　OL控傳產少東人夫騙炮：他第一次就闖紅燈

吃到飽拿它秒回本...內行人：其他都別夾

柯佳嬿金鐘滑手機被抓包 「委屈留言」笑翻網

iPhone 12 Pro Max定價新高！一台要5.5萬

前奏才剛下...田馥甄中斷演出腿軟蹲台上

收到小鬼中秋驚喜　李佳穎回送「紙紮潮椅」

Gino爆「我們其實不被允許同台」！

即／台中母子3屍案　軟飯男被判死刑

他給「子女各200萬」被課18萬贈與稅　免繳給國庫方法曝

熊熊節目主持被搶走！爆Apple直接頂替

更多

最夯影音

更多
ELLA.Selina衝上台..S.H.E合體啦！　田馥甄感動姐妹相挺：真的是老百姓的打扮

ELLA.Selina衝上台..S.H.E合體啦！　田馥甄感動姐妹相挺：真的是老百姓的打扮
不是每條白線都可停！駕駛挨罰　警：10cm白線為車道標線不能停

不是每條白線都可停！駕駛挨罰　警：10cm白線為車道標線不能停

軍校生罹鼻咽癌4期...因病除役 熬過42次電、化療 他特別感謝「媽媽」

軍校生罹鼻咽癌4期...因病除役 熬過42次電、化療 他特別感謝「媽媽」

小蠻剛開完刀挑戰海上立槳　邵翔擔心「眼神離不開」：Hold住核心！

小蠻剛開完刀挑戰海上立槳　邵翔擔心「眼神離不開」：Hold住核心！

水產行小貨車路肩超車撞翻重機　害騎士慘摔辯「他不讓路」網氣炸

水產行小貨車路肩超車撞翻重機　害騎士慘摔辯「他不讓路」網氣炸

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面