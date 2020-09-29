調好鬧鐘！明開搶「SOU・SOU」、青花瓷口罩　30日限量開賣

▲京都印花設計品牌聯名「SOU・SOU口罩」9月30日開賣。（圖／業者提供）

記者陳涵茵／台北報導

小7推出的「SOU・SOU口罩」將於30日正式登場，上午11點準時在OPEN POINT APP開賣，此外，晚間8點電商平台也將再次開賣青花瓷系列口罩，想收藏特殊色，趕快調好鬧鐘開搶。

▲「SOU・SOU口罩」上午11點在APP開放預購。（圖／業者提供）



小7與京都印花設計品牌SOU・SOU合作打造「Good Choices」系列，深受消費者喜愛，為了讓會員更方便購買，官方將於9月30日在OPEN POINT APP推出會員專屬SOU・SOU口罩預購活動，不必實體排隊線上就能買，若以OPEN錢包、icash2.0、icash Pay等工具支付還可再享5%折扣，數量有限售完為止。

▲不必排隊線上開搶。



9月30日當天開啟OPEN POINT APP選購後，並於付款期限前至7-ELEVEN門市完成付款即購買完成，每款品項每位會員限購一組，取貨時間則為預購日後5天到貨。

▲青花瓷口罩將於30日晚間8點開賣。



除了SOU・SOU口罩，青花瓷也是搶手特殊色，首波開賣30秒內完售，現在又能搶一波。台灣樂天市場站上的愛買線上購物，引進康匠成人醫用青花瓷設計口罩，共有「嫣然青花」、「綻放青花」2款造型，每盒30片，特價299元，一個帳號限購一組，9月30日晚間8點最後一波開賣，限量60份。

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