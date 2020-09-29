雙鋼印上路5天！藥師3天驚見「連體嬰大雷包」：國家隊該檢討

▲藥師抱怨拿到NG口罩！（圖／翻攝口罩現貨資訊 台灣製造MIT口罩交流 口罩公社）



網搜小組／劉維榛報導

為挽救國家隊聲譽，「MD」、「Made In Taiwan」雙鋼印口罩在24日整裝上路，不過仍有民眾發現鋼印位置沒統一的風波。如今隔了5天，有藥師抱怨，拿到鼻樑條脫落、連體嬰的瑕疵口罩，「是我太倒楣嗎？還是真的各口罩商得檢討一下了？」

「國家隊加油吧！」一名男藥師在臉書《口罩現貨資訊 台灣製造MIT口罩交流 口罩公社》心累直呼，24日開賣雙鋼印口罩到至今，才短短5天時間，無奈口罩有3天都出包，「鼻樑條直接掉落、鼻樑條直接沒有、還附帶連體嬰特殊口罩。」

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畫面可見，原PO一邊檢查雙鋼印，一邊確認口罩品質，結果發現兩片口罩黏在一起，讓他忍住住搖頭表示，「這樣...是打壞自己信譽，累死藥師啦」、「是我太倒楣嗎？還是真的各口罩商得檢討一下了？」

文章貼出後，引發大批網友熱議，「謝謝每位細心和辛苦的藥師們」、「台中我這裡常收到，每次收到一邊包一邊挑～都能挑出一堆瑕疵」、「我今天還領到沒有任何鋼印，到底哪裡出錯」、「藥師從實名制第一天到現在，一直都是口罩工廠的檢驗員，真悲慘」、「最近品質真的很不ok，就算做錯了，廠商還是一樣賣，能賣多少就多少，有人反映就退回，完全沒考慮到前線的藥師很忙」。

▲大部分網友願意體諒！（圖／翻攝口罩現貨資訊 台灣製造MIT口罩交流 口罩公社）

不過有網友也替國家隊們喊冤，「我覺得政策思考不夠周全！ 給國家隊的應變的時間真的太少了！！所以該是政府應該要好好的檢討一下，因為累得永遠都是下面的人，因為政府出一張嘴就好了」、「希望政府別再搞國家隊了，吃力不討好的國家隊」、「廠商也是大量趕貨啊，彼此體諒一下」、「其實大家家裡庫存量都應該充足，只是在追求顏色罷了！實名制應該取消，讓藥局裡的藥師們好好休息」。