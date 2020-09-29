陸男自蓋MIT鋼印！蝦皮賣「黑心盒裝口罩」　桃園租屋驚藏42萬片

▲陸男進口口罩偽造鋼印，在蝦皮銷售黑心口罩。（圖／記者楊熾興翻攝，下同）



記者許力方、楊熾興／桃園報導

黑心口罩抓不完，33歲大陸籍劉姓男子夥同同鄉，從上海進口陸製口罩，在桃園平鎮一處民宅租倉庫，把口罩一個一個蓋上「Made in Taiwan」偽製鋼印，並在「蝦皮」上販售宣稱台製的醫療口罩，經舉報，桃園檢調28日持搜索票上門，當場共查扣42萬餘片，全案以涉犯藥事法、詐欺等罪移送法辦。

桃園檢調調查，劉男於8、9月間夥同大陸共犯，從上海進口兒童、成人口罩及紙箱，存放於劉男在平鎮承租的倉庫，並蓋印「Made in Taiwan」偽製鋼印，然後再將偽造MIT鋼印的陸製口罩包裝在「舒新公司」印有「國家標準CNS14774、CNS14775」「原產地台灣」、「製造商在新竹縣…」等字樣的紙盒內。

劉男將假冒的合格台製醫療口罩，放上蝦皮販賣給不特定買家，為了躲避查緝，低調宣稱是醫療口罩，未註明為「國家隊」口罩，桃園檢調接獲檢舉後，28日前往平鎮倉庫搜索，當場扣得口罩成品15箱、約5萬850片，未上鋼印的口罩127箱、約37萬6900片，共計查扣142箱約42萬7750片口罩，另有外包裝紙盒4箱，而「舒新公司」根本不存在。

檢調將劉男帶回調查，全案以涉違反藥事法、刑法詐欺等罪嫌偵辦，至於偽造口罩的販售流向、詳細獲利等，仍待清查釐清。

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