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失眠男台大醫院拒戴口罩！暴怒揮刀恐嚇醫師　搬免死金牌被打臉

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基隆地院,基隆地檢署,地方法院,地檢署,基隆地檢,基隆地方法院,基隆市警局,基隆警局(新logo版)（圖／記者謝孟儒攝）

▲盧男觸犯醫療法及恐嚇危害安全罪，基隆地院法官判他徒刑2月得易科罰金。（圖／記者謝孟儒攝）

記者黃宥寧／基隆報導

盧姓男子因失眠，到新北市台大醫院金山分院急診室求助，但盧男未戴口罩，遭醫院警衛遏阻，雙方發生口角，盧男離開心生不滿，竟持刀返回急診室揮舞，在院方報警協助後，盧男才離開。基隆地院審理時，盧男稱自己有思覺失調症才犯案，但法官認為盧男可以清楚表達犯案過程，判他有期徒刑2月，可易科罰金。

判決指出盧男今年5月25日凌晨，因多日失眠無法入睡，前往新北市金山區臺大醫院金山分院急診室求診，但未戴口罩遭醫院警衛遏阻，因而起口角，盧男因多日未眠，情緒欠佳，心生不滿，走出醫院急診室外，竟從自己機車裡拿出1把水果刀，想回醫院找警衛理論，值班張醫師見狀，趕緊上前安撫。但盧男卻不斷在張醫師面前揮水果刀，更揚言要傷害他，讓張醫師心生畏懼。

法院審理時，盧男也坦承犯行，也和張醫師、警衛等證人敘述情節大致相符，另有警方筆錄、現場監視器等事證，認定盧男觸法。

但盧男卻主張自己患有思覺失調症，因失眠多日精神欠佳，才會犯下此案，但法官據警察的筆錄記載，盧男對於發生過程及如何至機車置物箱拿出西瓜刀再度進入急診室內揮舞等，都能清楚描述，因無精神障礙或其他心智缺陷，並沒有適用刑法不罰或減刑，認為盧男只是再找藉口。

法官審酌盧男失眠數日，情緒欠佳，因不滿醫院內人員處置，一時失控，持水果刀恐嚇執行醫療業務的醫護人員，妨害執行醫療業務，破壞醫病關係，並間接影響其他就醫病人及家屬權益與安全，所為實不足取，但念及盧男犯後坦承犯行，態度尚可，並判違反醫療法處有期徒刑2個月，並將水果刀沒收。

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