惡煞持刀棒大街押人　他嘶喊「救命！」路人報警…警4小時抓3人

記者陳以昇／新北報導

新北市一名男子疑涉入金錢糾紛，在五股區便利商店前，與3名持西瓜刀男子起爭執發生拉扯，過程中男子不斷大喊「救命！」，掙扎拒被押上車；警方獲報出動快打部隊，但3人早以乘車逃逸，隨後以車追人，在三峽區將3人逮捕，訊後依妨害自由罪移送偵辦。

據了解，23歲林姓男子疑與人有債務糾紛，29日凌晨12時許，在五股區成泰路四段便利商店前，與20歲廖姓主嫌及2名同夥發生爭執，過程中，3人持西瓜刀、球棒架住林男脖子，要強押他上車，林男死命抵抗還大喊「救命！」。

▲廖男等3人持西瓜刀、球棒討債，事跡敗露逃逸，被警方圍捕並持槍喝令他們下車， 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼廖男等3人被依妨害自由罪移送法辦 。（圖／記者陳以昇翻攝）

聲嘶力竭的呼救聲，引起路過民眾關注並報警，廖男等人擔心事跡敗露，趕緊駕車逃逸，警方獲報出動快打部隊，2分鐘分乘5部警車到場，但3煞早已離開，僅留下驚魂未定的林姓男子。

警方調閱周遭監視器，以車追人，發現廖男開車往三峽方向逃逸，不到4小時，在三峽區中正路、光明街口將3人攔下；主嫌廖男表示，林男欠下友人數萬元債務不願償還，才會出面談判，但堅不透露為何欠款，訊後依妨害自由罪移送新北地檢署偵辦。

我沒有遲到，是時間遲到了！

▼廖男等3人持西瓜刀、球棒討債。（圖／記者陳以昇翻攝）