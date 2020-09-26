　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

風飛沙幫主當鎮代會主席　「魚肉鄉民」王增基與小弟們下場曝

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣新埔鎮鎮民代表會主席王增基因介入多起土地開發、暴力討債等犯罪，被檢察官痛斥「魚肉百姓，以盜其欲。」並依涉嫌組織犯罪條例、槍砲彈藥刀械管制條例、刑法強盜、妨害自由、恐嚇取財、強制等罪嫌起訴，對王增基等人提起公訴。新竹地院審理終結，其中王增基判7年10月；恐嚇危害罪5月、強制罪5月，應執行9月，可易科罰金27萬元。另王的9名手下犯結夥強盜、恐嚇危安及強制罪部份分別遭判7年6月到3月不等刑度。全案可上訴。

▲刑事局逮捕新竹縣新埔鎮民代表會主席王增基及其風飛沙幫手下。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局逮捕新竹縣新埔鎮民代表會主席王增基及其風飛沙幫手下。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

判決指出，吳女於2018年7月間在桃園某賭場與他人產生350萬元債務，又因懷疑詐賭被迫簽下100萬本票，王增基則受吳男委託討債，王應許，並要求其中250萬做酬勞，還要預付100萬訂金。

王順利討回100萬本票後，約吳男兌現承諾，吳帶著趙、劉2人赴會，但王在過程中發現趙男偷用手機錄影，隨即聯合小弟們持高爾夫球桿對趙男毆打，直到他被打趴，跪在王面下。

趙男跟法官說，他被打到跪在王增基面前時，王還要他將舌頭吐出來，用炙熱的菸蒂燙在舌頭上，氣問「為何要拍照」，趙回「因為怕交錢後，要留證據」，王卻認為他準備要反咬他，所以使喚小弟對趙「搜車」，並拿走車上的80萬元分給手下，說「這就是偷拍的代價」。

▲刑事局逮捕新竹縣新埔鎮民代表會主席王增基及其風飛沙幫手下。（圖／記者張君豪翻攝）

另，王因戴姓手下的兒子與陳男發生車禍致死，王也當起仲介人協調，向陳男索賠800萬，因陳男只湊到200萬，金額差異過大，雙方和解失敗，王不僅登門興師問罪，還把陳男和陳男的叔叔狂扁一頓，嗆「如果籌不到錢我就要出手了，把你兒子抓來斷手斷腳，抓你女兒來賣」，還帶道士到門口畫符、灑冥紙。

王也介入建設公司，強索工程費，若建商不從，就會叫人用廢棄車輛擋住出入口、到接待中心潑漆。

新竹地院合議庭法官認，王增基及其手下犯行明確，法官審酌，王增基素行不良，身為新竹縣新埔鎮鎮民代表會主席，卻不思守法守分，犯加重強盜罪，以私刑剝奪行動自由，手段惡劣，還強行朋分財物，無視法紀，恣意侵害他人自由權利，法治觀念極為薄弱，且犯後仍狡辯否認，毫無悔悟之心，態度不佳，因此依結夥三人以上強盜罪，判7年10月；恐嚇危害罪5月、強制罪5月，應執行9月，可易科罰金27萬元。另王增基9名手下犯結夥強盜、恐嚇危安及強制罪部份分別遭判7年6月到3月不等刑度。全案可上訴。

質地溫和、深層潔淨「印度MEDIMIX綠寶石皇室藥草浴美皂肌」18入558元

►神鬼業務「印1本a4紙」　全球前大十半導廠…百億機密遭打包

►清潔隊員A走298元回收桶遭調查　法官中肯一段話…2度減刑給自新

►翹臀正妹穿小三角「撅臀露蛋外拍」　溜娃爸傻眼：這兒童遊戲區

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
吳宗憲58歲生日「許下第一願望」慟別小鬼：要每天說我❤️你
金正恩回信了！　親筆信內容罕見曝光
Bella遭控「消費高以翔」高家人、毛加恩取關　IG回應了
台鐵廁所洗手乳黏稠怪怪的　一聞竟是「嘉明的味道」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

行人穿越馬路…疾駛機車1秒撞噴　78歲翁重傷身亡

30年前喪夫獨養3兒竟罹怪病全癱　永遠不會醒的噩夢緊纏漁村老媽媽

美容師「攝護腺保養」...他激喊：要全套！23號房剛亮燈　結局曝

人妻外遇狡辯：就像男人玩風塵女　夫傻眼拿「很溼」簡訊討公道

女友「龍爪手」襲擊！他漏夜搬家...氣到忘開車燈遭警查獲噴子

「引擎冒煙、廁所前昏倒」都來找　台東警趕攤救援民眾揪感心

台東8超跑「高速飆過多良大彎道」！網目擊怒轟：把南迴當成賽車場

清大博士「台積電面試前」尋短！　網揭土博士殘酷現實：CP值低

風飛沙幫主當鎮代會主席　「魚肉鄉民」王增基與小弟們下場曝

檢舉這個才賺嘛...獵捕伯勞鳥保育動物　最高獎金20萬元

小鬼黃鴻升永別了...火化回自己星球　爸爸.妹妹.峮峮陪他走最後一程

猛男扛「100Kg發電機」爬嘉明湖　走上3公里崎嶇山路...山友跪了

《我的婆婆》鍾欣凌宣布退休交經營權給大兒子 氣走鷗貴CP...書偉大罵：老番癲！！

美駐聯大使會議中狂嗆中國大陸　陸方代表一開口爆吼：夠了沒！

驚喜太可怕！落葉堆突冒出屁孩 爸嚇到腿軟倒地...兒子貼心秀秀

工人進豪宅「搭客梯」被罰3000元 姓名攔只寫粗工...網看法兩極！

田馥甄苦練9個月..秀如何脫帽XD　走尬聊路線懵問：現在要怎麼辦

揭密包養網！Sugar baby月收8萬　Daddy多已婚、相處久了會有感情

月薪三萬上班族2年存款破千萬！ 29歲嗅得市場商機賺到「時機財」

謝和弦、Keanna簽字離婚了！　祝福對方「謝謝戴一軒小姐曾經對我的陪伴」

行人穿越馬路…疾駛機車1秒撞噴　78歲翁重傷身亡

30年前喪夫獨養3兒竟罹怪病全癱　永遠不會醒的噩夢緊纏漁村老媽媽

美容師「攝護腺保養」...他激喊：要全套！23號房剛亮燈　結局曝

人妻外遇狡辯：就像男人玩風塵女　夫傻眼拿「很溼」簡訊討公道

女友「龍爪手」襲擊！他漏夜搬家...氣到忘開車燈遭警查獲噴子

「引擎冒煙、廁所前昏倒」都來找　台東警趕攤救援民眾揪感心

台東8超跑「高速飆過多良大彎道」！網目擊怒轟：把南迴當成賽車場

清大博士「台積電面試前」尋短！　網揭土博士殘酷現實：CP值低

風飛沙幫主當鎮代會主席　「魚肉鄉民」王增基與小弟們下場曝

檢舉這個才賺嘛...獵捕伯勞鳥保育動物　最高獎金20萬元

掐死女友脫褲性侵！他幫換一席「詭異紅裙」…躺床伴屍3天

發票中200元「獎金爆衝11倍」...他加碼曝1優點：真的好用

陳時中掛保證「台灣不選大陸疫苗」　葉毓蘭：會抓老鼠的就是好貓

月薪5萬↓老了會很慘？他一看「中位數」超擔心...比平均數更準

台南市秋季淨灘迎接中秋雙十連假　黃偉哲：讓出遊民眾有乾淨的環境！

「火來了，鴻升快跑」熊熊忍痛：我有聽話沒回頭…揭1遺憾道歉了

行人穿越馬路…疾駛機車1秒撞噴　78歲翁重傷身亡

吳宗憲58歲生日「許下第一願望」慟別小鬼黃鴻升：要每天說我❤️你

30年前喪夫獨養3兒竟罹怪病全癱　永遠不會醒的噩夢緊纏漁村老媽媽

美容師「攝護腺保養」...他激喊：要全套！23號房剛亮燈　結局曝

靈異影片曝光！正妹誤住猛鬼病房　目擊驚悚畫面...179萬網友嚇壞

社會熱門新聞

女兒被性侵老婆遭勒斃…渣男「一招」躲死刑　老父淚崩

影／父母撒千萬養到假學霸兒　心碎告討血汗錢

清大博士「台積電面試前」上吊亡

獨／潑屎妹沒唬爛　真有竹聯堂口免費要幫她出頭

爬完山直奔摩鐵　嫩保母大讚校長「每次都1、2小時」

女公關被威士忌打通任督二脈　單月獲百萬抖內

工地女「11樓墜到B3」慘死！兒子崩潰認屍

潑屎妹挺父回歸兄弟路：爸我愛你！

男網友撿屍國中女　母開定位衝摩鐵抓狼

台鐵被惡搞　洗手乳摻嘉明味道

妻滑手機睡著…他幫蓋被驚見「變強了」崩潰！小王身分曝

不爽前女友另結新歡恐嚇公開裸照

快訊／基隆幼童「陳屍保母家」！

潑屎妹「沒興趣當直播主」

更多熱門

相關新聞

金錢豹酒客遭擄虐殺　5男投案複訊中

金錢豹酒客遭擄虐殺　5男投案複訊中

黃姓主嫌等5人於4日凌晨自台中市金錢豹南七店，涉嫌開車將2名廖姓男子載至南投縣水里鄉一處民宅凌虐，造成1死1傷。事後黃嫌等人主動投案，檢警查出雙方均為詐團成員，不排除有黑吃黑可能；9日上午許竟再有張姓男子等5人，表示曾參與犯案過程，主動向南投縣集集警分局投案，警方訊後將5人移送南投地檢署偵訊。

對醫護保全吐口水+腳踹+國罵　桃園男下場曝

對醫護保全吐口水+腳踹+國罵　桃園男下場曝

網球員對裁判施展暴力時刻

網球員對裁判施展暴力時刻

酒店放哨追債！台中5煞強擄2男虐打1死1殘

酒店放哨追債！台中5煞強擄2男虐打1死1殘

控制哥聽「老婆與閨密大聊性生活」連3天地獄虐妻

控制哥聽「老婆與閨密大聊性生活」連3天地獄虐妻

關鍵字：

風飛沙王增基暴力討債新埔鎮代會

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

女兒被性侵老婆遭勒斃…渣男「一招」躲死刑　老父淚崩

峮峮淚PO和小鬼合照：最好的愛情！

影／父母撒千萬養到假學霸兒　心碎告討血汗錢

清大博士「台積電面試前」上吊亡

獨／潑屎妹沒唬爛　真有竹聯堂口免費要幫她出頭

送走小鬼⋯坤達臉書終於發文　網一點開哭了

黃鴻升IG變紀念帳號！「貼心功能」永遠保護

「吃屎哥＋潑屎妹」合體直播！現身中壢做公益

洪詩大哭！曝小鬼夢中暖回「不要太想我」

大嬸改口買走最末盒　闆娘霸氣回絕被讚爆

小鬼花葬陽明山！吳宗憲忍淚告別「遺容好像睡著」

雨擴半個台灣下2天　恐還有颱風

信義區網帥8劈！178cm網美正宮委屈發聲

二哥Junior戴著小鬼耳環　陽明山花葬送別

爬完山直奔摩鐵　嫩保母大讚校長「每次都1、2小時」

更多

最夯影音

更多
小鬼黃鴻升永別了...火化回自己星球　爸爸.妹妹.峮峮陪他走最後一程

小鬼黃鴻升永別了...火化回自己星球　爸爸.妹妹.峮峮陪他走最後一程
猛男扛「100Kg發電機」爬嘉明湖　走上3公里崎嶇山路...山友跪了

猛男扛「100Kg發電機」爬嘉明湖　走上3公里崎嶇山路...山友跪了

《我的婆婆》鍾欣凌宣布退休交經營權給大兒子 氣走鷗貴CP...書偉大罵：老番癲！！

《我的婆婆》鍾欣凌宣布退休交經營權給大兒子 氣走鷗貴CP...書偉大罵：老番癲！！

美駐聯大使會議中狂嗆中國大陸　陸方代表一開口爆吼：夠了沒！

美駐聯大使會議中狂嗆中國大陸　陸方代表一開口爆吼：夠了沒！

驚喜太可怕！落葉堆突冒出屁孩 爸嚇到腿軟倒地...兒子貼心秀秀

驚喜太可怕！落葉堆突冒出屁孩 爸嚇到腿軟倒地...兒子貼心秀秀

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面