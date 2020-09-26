風飛沙幫主當鎮代會主席　「魚肉鄉民」王增基與小弟們下場曝

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣新埔鎮鎮民代表會主席王增基因介入多起土地開發、暴力討債等犯罪，被檢察官痛斥「魚肉百姓，以盜其欲。」並依涉嫌組織犯罪條例、槍砲彈藥刀械管制條例、刑法強盜、妨害自由、恐嚇取財、強制等罪嫌起訴，對王增基等人提起公訴。新竹地院審理終結，其中王增基判7年10月；恐嚇危害罪5月、強制罪5月，應執行9月，可易科罰金27萬元。另王的9名手下犯結夥強盜、恐嚇危安及強制罪部份分別遭判7年6月到3月不等刑度。全案可上訴。

▲刑事局逮捕新竹縣新埔鎮民代表會主席王增基及其風飛沙幫手下。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

判決指出，吳女於2018年7月間在桃園某賭場與他人產生350萬元債務，又因懷疑詐賭被迫簽下100萬本票，王增基則受吳男委託討債，王應許，並要求其中250萬做酬勞，還要預付100萬訂金。

王順利討回100萬本票後，約吳男兌現承諾，吳帶著趙、劉2人赴會，但王在過程中發現趙男偷用手機錄影，隨即聯合小弟們持高爾夫球桿對趙男毆打，直到他被打趴，跪在王面下。

趙男跟法官說，他被打到跪在王增基面前時，王還要他將舌頭吐出來，用炙熱的菸蒂燙在舌頭上，氣問「為何要拍照」，趙回「因為怕交錢後，要留證據」，王卻認為他準備要反咬他，所以使喚小弟對趙「搜車」，並拿走車上的80萬元分給手下，說「這就是偷拍的代價」。

另，王因戴姓手下的兒子與陳男發生車禍致死，王也當起仲介人協調，向陳男索賠800萬，因陳男只湊到200萬，金額差異過大，雙方和解失敗，王不僅登門興師問罪，還把陳男和陳男的叔叔狂扁一頓，嗆「如果籌不到錢我就要出手了，把你兒子抓來斷手斷腳，抓你女兒來賣」，還帶道士到門口畫符、灑冥紙。

王也介入建設公司，強索工程費，若建商不從，就會叫人用廢棄車輛擋住出入口、到接待中心潑漆。

新竹地院合議庭法官認，王增基及其手下犯行明確，法官審酌，王增基素行不良，身為新竹縣新埔鎮鎮民代表會主席，卻不思守法守分，犯加重強盜罪，以私刑剝奪行動自由，手段惡劣，還強行朋分財物，無視法紀，恣意侵害他人自由權利，法治觀念極為薄弱，且犯後仍狡辯否認，毫無悔悟之心，態度不佳，因此依結夥三人以上強盜罪，判7年10月；恐嚇危害罪5月、強制罪5月，應執行9月，可易科罰金27萬元。另王增基9名手下犯結夥強盜、恐嚇危安及強制罪部份分別遭判7年6月到3月不等刑度。全案可上訴。

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