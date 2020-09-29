　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

野戰平板「Galaxy Tab Active3」問世！　隔著手套都能觸控螢幕

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲Galaxy Tab Active 3。（圖／Samsung Newsroom）

▲Galaxy Tab Active3。（圖／Samsung Newsroom）

記者謝仁傑／綜合報導

三星再度發表新產品「Galaxy Tab Active3」，它是一款為最艱難的工作環境而設計的平板電腦，相當堅固耐用，然而外形與三星時尚系列產品就差很多了。設備邊框配備有1.5m防震保護殼，顯示器為8吋的LCD螢幕，在最具挑戰性的環境和條件下仍可安全工作。

Tab Active3 專為當今企業營運而設計，性能上更加注重提高員工的生產力和安全性，非常適合外地員工使用，並具有更好的觸控功能，可幫助專業人士（如急救人員或工地人員）隔著手套仍然可以使用。

Tab Active3 配備 Exynos 9810 晶片、4GB RAM 和高達 128GB 的儲存量，支持 microSD 卡，電池電量5,050mAh，使用USB-C充電，可更換電池；側邊有三個按鈕，其中一個搭載指紋感測。

▲Galaxy Tab Active 3。（圖／Samsung Newsroom）

▲Galaxy Tab Active3。（圖／Samsung Newsroom）

Tab Active3 配備一個 1300 萬像素的後置鏡頭和一個 500 萬像素的前置鏡頭，螢幕解析度為1920 x 1200 像素；此外，產品附帶 S Pen，並有 IP68 的防護等級，使它成為一款完美的野外平板設備。

據《9TO5Google》報導，Galaxy Tab Active3 今天開始在特定市場上市，將在未來擴展到其他地區，售價方面目前則尚未公布。

＃ 對面的女孩看過來～～

2020手機「電力續航 Top 5」排行出爐！　三星、蘋果竟均未奪冠

3C史上最艱難抉擇！　iPhone 12 對決 Note 20　高階機王巔峰之戰

三星Galaxy S20 FE 5G在台亮相　9/28起開放預購、單機售價23,990元

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
一夜28次還耍18招：飛機上也有過！艷星見洋男4次就借種成功
挺歐陽娜娜被罵翻！黃立成再發聲「我愛台灣」
Apple被爆搶熊熊節目主持棒！電視台回應了
他給「子女各200萬」被課18萬贈與稅　免繳國庫方法曝
台中mini逆向暴衝影片曝！女撞爛10車喊冤：機車自己來撞我
點這裡，留個言吧! FB
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

野戰平板「Galaxy Tab Active3」問世！　隔著手套都能觸控螢幕

宏達電跟進「摺疊機」　外摺式半開、全開專利曝光

今年飆400%！馬斯克曝特斯拉「可能被高估」：但5年內市值更高

Apple Watch「奧運特別款」錶環　估計將在明年東奧推出

電信業者各自提出5G策略　聚焦數位轉型、物聯網應用

新iPhone再創天價！12 Pro Max要賣5.5萬　規格一次看「貴得有理」

蘋果新品「Apple AR」資訊全揭露！　售價、款式、發表時間一次看

總獎金破百萬！　三星首屆「Solve for Tomorrow」競賽開跑

Sony Xperia 5 II下週上市　「完美人像機」售價不到3萬元

替你過濾髒空氣　LG預告口罩型空氣清淨機即將登台

ELLA.Selina衝上台..S.H.E合體啦！　田馥甄感動姐妹相挺：真的是老百姓的打扮

軍校生罹鼻咽癌4期...因病除役 熬過42次電、化療 他特別感謝「媽媽」

小蠻剛開完刀挑戰海上立槳　邵翔擔心「眼神離不開」：Hold住核心！

水產行小貨車路肩超車撞翻重機　害騎士慘摔辯「他不讓路」網氣炸

小貨車「路肩超車」撞車頭　重機慘遭路殺！他倒地翻滾3圈

台灣阿美族青年登海峽論壇！　舉手激喊「我是驕傲的中國人」

黑色轎車闖紅燈衝撞對向車輛！　肇事駕駛稱「要就醫」秒落跑神隱

不是每條白線都可停！駕駛挨罰　警：10cm白線為車道標線不能停

【這！就是街舞3】EP11精華 王嘉爾：導演沒有freestyle過！　張藝興秒附和..王一博卸裝備應戰XD

手炒焦糖、濃稠煉乳淋上像作畫　花蓮包心粉圓冰線線分明超療癒

野戰平板「Galaxy Tab Active3」問世！　隔著手套都能觸控螢幕

宏達電跟進「摺疊機」　外摺式半開、全開專利曝光

今年飆400%！馬斯克曝特斯拉「可能被高估」：但5年內市值更高

Apple Watch「奧運特別款」錶環　估計將在明年東奧推出

電信業者各自提出5G策略　聚焦數位轉型、物聯網應用

新iPhone再創天價！12 Pro Max要賣5.5萬　規格一次看「貴得有理」

蘋果新品「Apple AR」資訊全揭露！　售價、款式、發表時間一次看

總獎金破百萬！　三星首屆「Solve for Tomorrow」競賽開跑

Sony Xperia 5 II下週上市　「完美人像機」售價不到3萬元

替你過濾髒空氣　LG預告口罩型空氣清淨機即將登台

花蓮民宿一晚3900元「可看星空欸」　男友0情調：可住飯店！網戰爆

中職／兄弟推出2019球員卡　恰恰、紅龜最後一次球員身分

食物有怪味！他偷裝攝影機...拍到妻子「飯裡加洗碗精」

全球發生第二波疫情　張文宏：「但不是在中國」

前NBA球員衛斯特街頭乞討　獨行俠老闆找到他承諾幫付治療費用

中職／余謙自我介紹很緊張　王勝偉無厘頭回應

水產行外徹夜站崗挨轟「淪私人保全」…警車今移位15m改停路邊

新北最新重劃區「進場價」4字頭　新潤案帶頭吸自住客

116張罰單不繳被註銷　他「撿到」瑞芳農會失竊車牌懸掛僅罰1萬

撂人西瓜刀圍毆被多判1月　農夫怨「我覺得不公平」結局出爐

3C家電熱門新聞

iPhone 12 Pro Max定價新高！一台要5.5萬

10/13 即將登場！　iPhone 12 新機傳聞總整理：售價規格一次看

AirPods Studio 諜照再度外流！　傳聞已高度接近實體照

Google 新機發表倒數前夕　官方推特暴雷 Pixel 5 售價

Apple Watch S6、SE開箱

iPhone 12 發表日10/13！　預購、正式上市時間出爐

注意！LINE簡單設定2步驟　杜絕「陌生」廣告訊息狂發

iPhone 12 預估起價 23,000 元！　全系列容量首發價格曝光

iPhone 12 Pro Max恐漲近3000元

Galaxy Buds+ 下殺只要3083元！　較官網原價便宜多達43％

蘋果新品「Apple AR」資訊全揭露！　售價、款式、發表時間一次看

證實iPhone12命名？蘋果官方「新品貼紙」流出

Instagram使用者要小心　一張照片恐讓用戶個資全都被看光光！

Sony Xperia 5 II下週上市

更多熱門

相關新聞

總獎金破百萬！　三星首屆「Solve for Tomorrow」競賽開跑

總獎金破百萬！　三星首屆「Solve for Tomorrow」競賽開跑

「Solve for Tomorrow」為三星長年於全球各地舉辦的競賽活動，三星指出，今年更將擴大影響力，本次的Solve for Tomorrow活動，以「新思維，心技術，共創星未來」為主題，邀請台灣學子一同直視台灣現況，針對台灣社會目前面臨的兩大議題「城鄉差距」與「高齡化」，鼓勵學生發揮創意，運用AI、IoT、5G等科技與STEM（科學、科技、工程、數學）知識，深入探討並提出改善社會問題的創意提案。

Galaxy Buds+ 下殺只要3083元！　較官網原價便宜多達43％

Galaxy Buds+ 下殺只要3083元！　較官網原價便宜多達43％

「水哥」李英宏想當猛男無奈胖不了

「水哥」李英宏想當猛男無奈胖不了

跟劉以豪一起「行家AKA玩家」工作享樂全都有

跟劉以豪一起「行家AKA玩家」工作享樂全都有

三星開發「3D深度感測器」　打算搭載Galaxy S21明年推出！

三星開發「3D深度感測器」　打算搭載Galaxy S21明年推出！

關鍵字：

三星SamsungGalaxy Tab Active3平板電腦

讀者迴響

發燒話題

小鬼黃鴻升 颱風即時 新冠肺炎 三倍券 金鐘獎 金正恩 唐鳳 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 停班停課 竹內結子 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

小鬼火化當天「驚見第3隻手」牽住楊丞琳、許瑋甯！

直擊熊熊再看婦科暗訂養胎餐！

換名片出人命　OL控傳產少東人夫騙炮：他第一次就闖紅燈

花蓮民宿泡澡！女子浴池內見到眼鏡蛇

水電工「塑膠桶藏屍」　狂倒54瓶鹽酸

吃到飽拿它秒回本...內行人：其他都別夾

柯佳嬿金鐘滑手機被抓包 「委屈留言」笑翻網

前奏才剛下...田馥甄中斷演出腿軟蹲台上

收到小鬼中秋驚喜　李佳穎回送「紙紮潮椅」

iPhone 12 Pro Max定價新高！一台要5.5萬

Gino爆「我們其實不被允許同台」！

萬隻毛小孩困快遞箱「集體死亡」

熊熊節目主持被搶走！爆Apple直接頂替

忘繳1000元卡費　11年後帳單曝光

老公不在家！公公站媳婦門口「拔菇菇」

更多

最夯影音

更多
ELLA.Selina衝上台..S.H.E合體啦！　田馥甄感動姐妹相挺：真的是老百姓的打扮

ELLA.Selina衝上台..S.H.E合體啦！　田馥甄感動姐妹相挺：真的是老百姓的打扮
軍校生罹鼻咽癌4期...因病除役 熬過42次電、化療 他特別感謝「媽媽」

軍校生罹鼻咽癌4期...因病除役 熬過42次電、化療 他特別感謝「媽媽」

小蠻剛開完刀挑戰海上立槳　邵翔擔心「眼神離不開」：Hold住核心！

小蠻剛開完刀挑戰海上立槳　邵翔擔心「眼神離不開」：Hold住核心！

水產行小貨車路肩超車撞翻重機　害騎士慘摔辯「他不讓路」網氣炸

水產行小貨車路肩超車撞翻重機　害騎士慘摔辯「他不讓路」網氣炸

小貨車「路肩超車」撞車頭　重機慘遭路殺！他倒地翻滾3圈

小貨車「路肩超車」撞車頭　重機慘遭路殺！他倒地翻滾3圈

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面