野戰平板「Galaxy Tab Active3」問世！　隔著手套都能觸控螢幕

▲Galaxy Tab Active3。（圖／Samsung Newsroom）



記者謝仁傑／綜合報導

三星再度發表新產品「Galaxy Tab Active3」，它是一款為最艱難的工作環境而設計的平板電腦，相當堅固耐用，然而外形與三星時尚系列產品就差很多了。設備邊框配備有1.5m防震保護殼，顯示器為8吋的LCD螢幕，在最具挑戰性的環境和條件下仍可安全工作。

Tab Active3 專為當今企業營運而設計，性能上更加注重提高員工的生產力和安全性，非常適合外地員工使用，並具有更好的觸控功能，可幫助專業人士（如急救人員或工地人員）隔著手套仍然可以使用。

Tab Active3 配備 Exynos 9810 晶片、4GB RAM 和高達 128GB 的儲存量，支持 microSD 卡，電池電量5,050mAh，使用USB-C充電，可更換電池；側邊有三個按鈕，其中一個搭載指紋感測。

▲Galaxy Tab Active3。（圖／Samsung Newsroom）



Tab Active3 配備一個 1300 萬像素的後置鏡頭和一個 500 萬像素的前置鏡頭，螢幕解析度為1920 x 1200 像素；此外，產品附帶 S Pen，並有 IP68 的防護等級，使它成為一款完美的野外平板設備。

據《9TO5Google》報導，Galaxy Tab Active3 今天開始在特定市場上市，將在未來擴展到其他地區，售價方面目前則尚未公布。

＃ 對面的女孩看過來～～

►2020手機「電力續航 Top 5」排行出爐！ 三星、蘋果竟均未奪冠

►3C史上最艱難抉擇！ iPhone 12 對決 Note 20 高階機王巔峰之戰



►三星Galaxy S20 FE 5G在台亮相 9/28起開放預購、單機售價23,990元