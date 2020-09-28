Galaxy Buds+ 下殺只要3083元！　較官網原價便宜多達43％

▲三星無線耳機 Galaxy Buds+，官網原價 5,490元。（圖／取自9TO5Google）



記者謝仁傑／綜合報導

三星最新款的無線耳機 Galaxy Buds Live 已隨著 Note 20 一同推出，前一代耳機 Galaxy Buds+ 現在在亞馬遜上大特價，最便宜至 89.98 美元，連同運費換算台幣僅 3,083 元，相當於下殺超過六折。

Galaxy Buds+ 在設計上較豆狀的 Galaxy Buds Live 的外觀更像傳統耳機的造型，沒有提供主動降噪功能，不過在電池續航力方面相當優秀，官方顯示有22小時的超強續航力。

三星標榜，Galaxy Buds+ 一次充飽電即可聆聽長達11小時不間斷，無線充電盒額外再提供11個小時，而充電3分鐘就可以為用戶提供一小時的電量也是一大賣點。

▲亞馬遜特價 Galaxy Bud+，連同運費換算台幣僅 3,083元（點圖進購買頁）。（圖／翻攝自Amazon）

亞馬遜官網現在針對黑、白、水藍共三款顏色推出超大幅度的折扣價，白色款最低下殺至 89.98 美元，連同運費共 105.87 美元，台灣三星官網原價仍為 5,490 元。

另外黑色款為 94 美元，水藍色款為 96 美元，可支援 iOS 和 Android 設備。目前不清楚這個優惠活動是不是一個限時活動，但可以確定的是，這對還沒有三星無線耳機的星粉來說，是一個很大的福利。

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