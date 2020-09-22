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跟著劉以豪一起「行家AKA玩家」工作享樂全都有！用手機界單眼紀錄生活精彩時刻

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼ Samsung N20。

▲跟著劉以豪當個「行家AKA玩家」！用Samsung Galaxy系列讓工作能兼顧享樂。（圖／翻攝自影片，下皆同）

消費中心／綜合報導

現代人生活繁忙，再加上身處訊息爆炸的時代，就算出去遊玩，也得時常拿起手機「消紅點」、回覆工作訊息，甚至有時還得攜帶筆電、等繁重裝備，不僅沒辦法在旅途中好好放鬆，還會顯得更加疲憊。但其實只要選對裝備、找到神隊友，就能兼顧「行家AKA玩家」，現在就跟著劉以豪一起做個懂生活，還能兼顧享樂的生活行家。

效率掛帥的年代，人人都希望兼顧工作與生活，尤其是像劉以豪一樣喜歡到戶外探險的人來說，同時紀錄旅途每刻感動，又能完成工作的3C產品就顯得格外重要。以往想要拍照、文書處理、視訊會議都要攜帶非常多裝備，但現在只要選擇Galaxy Note20 5G旗艦系列、Galaxy Buds Live、Galaxy Watch3及Galaxy Tab S7，輕薄體積加上完整功能，背包一丟就能隨時出遊，輕鬆在工作之餘兼顧玩樂品質。

▲▼ Samsung N20。

手機界單眼！Galaxy Note20 Ultra 5G隨拍、夜拍、自拍輕鬆搞定

被譽為「手機界單眼」的Samsung Galaxy Note20以億級畫素、超強鏡頭輕鬆應付任何需要照相、錄影的場合。強大雷射自動對焦、可控式變焦，能夠捕捉瞬間的精彩細節，像是在民宿遇到的好動毛小孩、山林、天空間的動物蹤影，都能將清楚記錄。此外，不管白天或晚上，Galaxy Note20 Ultra 5G具備的強大夜拍功能，也能留住每個精彩不嫌晚，不再因為照相功能不強大，錯失許多美好回憶。

真實筆觸的S Pen也是Note20Ultra 5G亮點，在旅行時偶爾會有訊息需要紀錄，就像劉以豪時常需要跟經紀人來回對照片，這時候靈感一筆、隨寫隨記就可以馬上溝通，在照片上圈出想要修改的地方，避免掉語音或是文字上的溝通失誤，大幅增加工作效率，享受更多旅程寧靜。還有，朋友歡聚、獨自到美景的時刻也可以運用S Pen「遙控自拍不求人」，一筆按下就能迅速拍照，再也不需要幫手喊著「1、2、3～Cheese～」，讓旅途能夠更自在。

▼Galaxy Note20 Ultra 5G的夜拍功能十分強大。

▲▼ Samsung N20。

▼S Pen遙控自拍合影，再也不用請別人幫忙。

▲▼ Samsung N20。

要當行家也要當玩家！選好神隊友讓工作、享樂模式輕鬆切換

除了Galaxy Note20 Ultra 5G強大功能外，Galaxy也有其他產品能讓「玩家生活」更加順暢。像是在戶外享受自然微風時，也會有需要聆聽喜歡音樂的時候，這時就換Galaxy Buds Live登場。擁有臨場感音質、降噪功能消除背景雜音但不錯過重要時刻，搭載大容量長效電池在戶外旅遊時也不需要到處找充電座，讓音樂絕不間斷。

而Galaxy Watch3智慧手錶則是將健康技術完美結合進智慧生活，輕薄設計跟以往型號相比重量減少15%，讓手腕不會有負擔，內建紅色LED及紅外線能夠評估血氧飽和度數值或血液中的含氧量，隨時紀錄健康狀況，如果人在戶外不慎跌倒，也能自動判別重摔情況，向緊急聯絡人發送位置、求救訊號；最後，平板電腦Galaxy Tab S7則是有大量工作的最佳選擇，Qualcomm Snapdragon 865 Plus處理器能夠執行高效能需求遊戲，同時進行多工作業，橫向前置鏡頭能隨地展開視訊會議、超薄輕巧的機身不管任何包型都能放進，讓外出工作不必再帶著厚重的裝備，跟著劉以豪一起享受「行家AKA玩家」的旅程。

工作享樂我全都要！三星Galaxy系列教你同時當「行家與玩家」　手機界的單眼紀錄旅途精彩（圖／翻攝自影片）

▲▼ Samsung N20。

▲▼ Samsung N20。

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