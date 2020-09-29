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Galaxy Note20 5G、Galaxy Buds Live新色登場　預計10／7日上市

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▲▼三星電子推出Galaxy Note20 5G、Galaxy Buds Live新色。（圖／三星提供）

▲三星電子推出Galaxy Note20 5G、Galaxy Buds Live新色。（圖／三星提供）

記者余弦妙／台北報導

台灣三星今（29）日再宣布引進全新色系Galaxy Note20 5G「星霧紅」及Galaxy Buds Live「星幻紅」，預計於10月7日正式在台上市。

另外，官方也宣布Galaxy Note20 5G「星霧紅」建議售價NT$35,900，將於三星智慧館、三星商城、中華電信獨家販售；Galaxy Buds Live「星幻紅」建議售價NT$5,990，將在全台指定通路販售。

台灣三星表示，Galaxy Note20 5G新色「星霧紅」，擁有霧面質感機身設計，搭配同色系相機模組及S Pen，透過6.7吋O極限全螢幕，可開啟多重視窗同時瀏覽多個應用程式、高效處理工作及生活瑣事；而運用S Pen搭配Samsung Notes應用，搭配「語音同步筆記」功能進行會議記錄、或是匯入PDF進行合約簽署等。

此外，Galaxy Note20 5G具備30X超高倍變焦、8K錄影、全指向收音等強大攝錄影功能，輕鬆打造專業級VLOG；亦可運用S Pen「遠端遙控3.0」。

Galaxy Buds Live耳機採鏡面拋光亮面設計，同色系充電盒使用，最高可享受高達29小時續航力。Galaxy Buds Live搭載AKG調校的12mm大驅動單體與重低音技術，並為三星首次搭載主動式降噪的真無線藍牙耳機，能降低多達97%的低頻噪音，盡情沉醉於音樂世界。

當Galaxy Buds Live搭配Galaxy Note20 5G使用，更徹底發揮強悍生態圈實力，如使用手機專業錄影模式時，可將耳機化身無線麥克風，錄製清晰音質；透過「音樂分享」功能，則可將音樂清單與朋友共享。

▼三星電子推出Galaxy Note20 5G、Galaxy Buds Live新色。（圖／三星提供）

▲▼三星電子推出Galaxy Note20 5G、Galaxy Buds Live新色。（圖／三星提供）
 

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