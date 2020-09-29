吳景欽／從Kyllo案談《科技偵查法》的隱私與非隱私空間

▲警察利用新科技的偵查手段，往往遊走於合法、違法的模糊地帶，必須明文規範以保障人權。（圖／視覺中國）

由於這幾年，警察利用新科技的偵查手段，往往遊走於合法、違法的模糊地帶，甚至也有警察因此被判決有罪確定者。故法務部在9月初公布《科技偵查法》草案，以解決如此的困境。只是除了公告時間僅為5天外，其中的內容是否賦予檢警機關極為廣泛的權力，致未能受到法院的事前監督，也受到極大的批評聲浪。而這其中的一個相當重要的根源，即是此法對於隱私與非隱私空間的界定，至帶來於後者的場合，法規範將趨於寬鬆。本文即以美國聯邦最高法院於2001年的Kyllo案，來省思傳統公、私領域的區分，是否必須重新調整。

關於Kyllo案，涉及警察於戶外利用熱影像對屋內照射，以藉由溫度落差來推測，是否有人在屋內利用溫室種植大麻。而在取得如此的資訊後，即因此向法官取得搜索的令狀，於搜索屋內後，果然發現種植大麻，被搜索人因此被起訴與定罪。此案令人質疑的是，以熱影像系統的照射應屬於搜索，應依據美國憲法增修條文第4條，必須事前取得法院的令狀才行。

在傳統上，對於隱私權的定義，總是以物理上的空間為區分，所以警察是否必須事前取得搜索票，就是以有形的物理性侵害為基準。故以熱影像系統對屋內為照射，因熱源是由屋內自然輻射至屋外，自無任何物理性侵入，故無侵害任何的隱私與財產權，似無庸事前取得法院令狀。只是如此的傳統見解，在案件來到聯邦最高法院時卻產生了變化。

在2001年的美國聯邦最高法院，保守與自由派的法官剛好各占4位，而有一位法官屬於所謂搖擺派，即法官甘迺迪（Anthony McLeod Kennedy）。故在此案中，如依照如此意識形態的分布，屬於搖擺派的法官到底站在何方，就關係最終的結果。

只是在此案中，甘迺迪站在保守的執法者一方，反倒是保守派宗師等級的史卡利亞（Antonin Scalia）法官，卻站在自由派的人權保障一方，主張此等行為屬於搜索的見解，而使自由派取得多數。故此案的多數意見，自然是由史卡利亞來主筆。

而其所主筆的多數意見，首先否定以牆內、牆外，作為隱私權保障的分界基準，並認為以先進且精密的儀器來為偵查手段，雖無任何物理性侵入，但其所能探知的個人生活之細節，實與實際的侵入性質之搜索，恐有過之而無不及，自應受到法院事前的審查。如此的見解，實已打破傳統以物理空間為隱私權保障之基準，具有相當重要的啟示性。

反觀法務部所提的《科技偵查法》草案，其中的第2條第2、3款，對於隱私、非隱私空間的區分，仍屬於傳統的定義。而依據此草案第9條第1項，司法警察針對最重本刑三年以上有期徒刑之犯罪，只要有調查必要，在得檢察官同意後，即可從隱私空間外，對隱私空間為非侵入性的監看、辨識、拍照、錄影等，最長可達三十日；只有在延長時，才必須得到法官同意。

故此法若經立法院通過，則以熱影像系統從屋外對屋內照射之行為，只要得到檢察官同意，警察即可進行。如此的規範，或許有助於警察方便使用新科技的偵查手段，但對防止權力濫用，卻會出現疑問。因警察雖必須於事前取得檢察官同意，但在檢警一體，且強調犯罪控制遠高於正當程序保障下，如此的事前同意是否流於形式，受人質疑。也因此，就此部分，實還是得參考美國Kyllo案的判決，回到法官保留原則才是。

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●吳景欽，真理大學法律系所副教授兼刑事法研究中心主任、法稅改革聯盟發起人及超徵還財於民公投提案領銜人。以上言論不代表本報立場。