8歲女童遭洛威拿犬撕咬「臀部潰爛」！爸爸見慘烈現場哭了

▲女童遭嚴重撕咬，重傷住院23天。（圖／翻攝《網易新聞》）



記者柯振中／綜合報導

大陸江西南昌一對母女早前在社區內散步，沒想到女兒突然遭到洛威拿犬襲擊，導致全身大面積被咬傷，因此住院住了23天，還要面對漫長的心理修復過程。而女童的父母也感到十分生氣，決定提告求償。

綜合陸媒報導，小小（化名）與母親8月25日在社區內散步，經過一輛油罐車旁邊，突然遭到被栓在油罐車車底的洛威拿犬襲擊，臀部的肉馬上被撕裂，頭部、腰腹也遭到咬傷，還被拖行在地，差點被拖進車底。

路人看見血腥的畫面，嚇得拿起路燈燈桿，將惡犬頂住，才讓2人得以逃脫。小小逃出生天，立刻昏了過去，緊急被送往江西省胸科醫院治療，經過了一週的搶救才脫離生命危險。

儘管成功活了下來，小小的身軀受到撕咬，在醫院待了23天，才終於出院，接下來還要面對3個月的休息期，以及長時間的心理重建。女童的爸爸王姓男子當時接獲消息，聽到「女兒的腸子都快掉出來」，讓他相當焦急，立刻趕到現場，看到遭到攻擊的場面，心都快碎了。

▼該犬隻就栓在油罐車旁，險些將女童拖進車底。（圖／翻攝《網易新聞》）



王男指出，由於威落拿屬於烈性犬，在南昌是被禁止飼養的，他詢問了飼養的肖姓一家人，得知因為該犬有攻擊性，曾咬過家裡的人，才會栓在外面，讓他更加生氣，憤而向警方報案。

王男指控，事件發生後，女兒看到狗就會怕，上廁所都需要媽媽陪，傷口三不五時就發疼，還動不動就掉眼淚，變得沉默寡言，讓他相當心疼，但對方竟然連醫藥費都不太想出，經過多次催請，還讓警方上門要錢，才終於付了4萬元（人民幣，約新台幣17萬元）的前期治療費。

王男提到，雖然付了錢，但飼主依然一句道歉都沒有，也沒有打算處理後續，他決定將所有證據交給警方，打算提起刑事告訴。警方目前已經受理，案件仍在進一步辦理當中。

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▼女童遭嚴重撕咬，重傷住院23天。（圖／翻攝《網易新聞》）