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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

蘇南／水保官員集體喝花酒收回扣　廉政法治有用嗎？

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▲▼ 土石流沖進民宅 。（圖／記者洪正達翻攝）

▲台灣地理位置特殊，治山防災尤其重要，但屢次的水保工程品質，卻令社會質疑。。（圖／記者洪正達翻攝）

近日新聞報導，農委會水土保持局台中分局爆發集體涉及喝花酒、收賄甚至向廠商強索「公積金」？9月3日經相關機關約談10名公務員，檢方複訊後依《貪污治罪條例》第4條第1項第5款規定，涉及違背職務之行為，要求、期約或收受賄賂或其他不正利益之罪嫌，將楊姓秘書聲請羈押獲准，另外的5人則以20萬～60萬元不等金額交保，其餘則請回。

台灣地理位置特殊，颱風等天然災害頻繁，近年來加上極端氣候威脅，治山防災很重要！但水保工程的品質卻令社會質疑。颱風季或者雨季來臨時，經常發生的水患或土石流等，嚴重威脅民眾的財產甚至生命安全！

政府從民國95年的「易淹水治理」8年800億元、後加碼到1160億元；103年～108年的「流域綜合治理計畫」再投入660億元，到現正執行中的前瞻基礎建設，用在治水安全的預算也有1200多億元，不可謂不多，但颱風或雨季來時，全台還是有很多地區照樣淹水。原因出自於工程弊端一再重演。根據檢廉單位之長期監控發現，此次水保局台中分局涉案官員集體接受廠商的免費餐飲、喝花酒，甚至性招待，一年中至少有60、70次之多。

水土保持工程大多施作於偏遠山區，工地環境施工困難、交通不便，若遇上雨季或汛期，或為特殊工程或配合自然生態等原因，工期經常延長，再加上投標廠商不多，過程也不夠透明，導致有些水土保持工程採購案讓少數不肖官員藉此中飽私囊。

水保工程到底該如何防弊？筆者認為，由政風角度論之：

1.政風從抓弊及防弊角度著眼，應宣導採購與工程防弊作法，讓弊端無以遁形，以提升水保工程品質，建立承辦人員及廠商的法律意識。

2.水保工程的品管管理，於制度面上，雖然公共工程委員會訂有三級施工品管制度，但承辦公務員的倫理廉政認知，以及是否遵守法律，則應加強教育訓練，以提升採購及工程人員的素養。

3.水保工程採購履約主要以材料、施工、驗收等構面為主，建議政風單位應檢視水保工程實務執行層面，履約管理、施工品質、資訊管理等，是否合於契約及相關法規，要把關與解決問題與缺失，避免偷工減料，減少防災排洪的風險。

至於水保機關如何維護廉能形象？筆者認為，機關應就水保工程契約的履約權責及工程查核制度切入，避免品質不良或延後完工。再者，建議水保機關在廉政會報，對採購與工程承辦人員宣導，應將公共工程委員會的「公共工程契約約定權責分工表」納入契約，訂定各期程完成期限及罰則，使機關、監造單位、施工廠商間之權責，更具體明確，且要落實驗收制度。

最後，水保工程攸關民眾生命財產安全，機關對於轄內各項工程品質施作負有確保之責，落實施工品質查核制度，檢視水保工程業務運作情形，發掘隱藏問題或缺失，提出工務流程改善等建議，維護水保機關廉能形象。

筆者建議，提倡採購倫理很重要，但採購倫理之守法精神要從大學的水土保持、水利、土建等相關教育就要開始培養。對於採購、工程承辦及廠商等，也要加強工程倫理宣導，其實，絕大部分的相關承辦人員都是學有專精且重視法治的公務員，目前公共工程委員會對於優良廠商設有金質獎、金安獎等鼓勵機制，但對於優秀的採購及工程人員是否也該有獎勵制度呢？

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▲雲林科大科技法律研究所 蘇南教授●蘇南，國立雲林科技大學營建系及通識教育中心教授，交通大學土木工程博士，中正大學法學博士，中國政法大學法學博士。以上言論不代表本公司立場。

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