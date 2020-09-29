牛市繼續！美學者：無論誰當美國總統　明年股市「都將大漲」

▲席格認為，無論是哪位競選人入主白宮，明年美股都可能強勁上漲。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合外電報導

近期美股宛如坐雲霄飛車，連續大跌數日後，這兩天強勢飆高。華頓商學院教授席格(Jeremy Siegel)表示，無論是川普(Donald Trump)還是拜登(Joe Biden)入主白宮，明年美股都可能強勁上漲。

據Business Insider報導，席格列舉了許多原因，包括因新冠病毒紓困措施而增加的貨幣供應量，改善了疫情前景以及更強大的勞工生產率，「就這些因素而言，明年牛市可能會持續。」

「無論誰當總統，股市都會有個非常好的2021年」，席格接著闡述道，市場流動性受到很大的抑制，一旦新冠疫苗和大流行在2021年消失，「我們的交易量將大大增加。」

除了大量資金湧入外，席格提到生產力提高和公司削減成本，是明年庫存可能激增的原因，如果選舉後出現和平的權力過渡，市場可能會得到提振，「我認為11月可能是一個不錯的市場反彈，不確定性可能是未來的有利因素。」

▲經濟重啟前景及周日好消息影響，美股周一開高收高。（圖／路透社）

實際上，美股28日繼續上漲，道瓊收盤大漲逾400點，三大指數漲幅均在1.5％以上。美國民主黨眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）27日曾指出，她過去幾個禮拜與財政部長梅努欽（Steve Mnuchin）商談第二輪紓困案，並透露有希望達成協議。她表示眾院力圖推動2.2兆美元（約新台幣64.37兆元）的紓困方案，最快可望本周進行表決。

此項終於露出曙光的難產法案已經懸宕數個禮拜，第一輪紓困法案於8月底9月初截止，而民主黨先前想要提出3.4兆美元，在進入白宮與總統川普等人談判後無果，因川普表示只願意簽署1.3兆美元的方案。