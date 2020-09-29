全球百萬死！英酒吧10點打烊政策大失敗　警周末「破獲」300場轟趴

▲英國疫情未歇，酒吧、餐館晚間10點須打烊，警方在街頭維持秩序。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

截至台灣時間29日上午6點30分，全球累計確診達到3323萬8168例、死亡人數99萬9667死。美國和印度確診病例相加達到1300萬人；疫情再起的歐洲，儘管英國政府下令酒吧晚間10點必須打烊，但原想藉此達到防疫的效果不彰，因為民眾都改跑到朋友家裡開趴。

英國首相強生（Boris Johnson）日前宣布24日起，英格蘭地區餐飲、酒吧業者晚間10點須結束營業，盼以此減少民眾聚集的時間，降低疫情傳播；然而悶壞了的民眾對策來得相當快。BBC報導，經過周末驗證，官方發現民眾在晚間10點過後反而轉移到住家開趴或超商繼續群聚，現實狀況明顯與預期相反。

蘇格蘭警方光是周末2天，就「破獲」至少300場家庭派對，逮捕其中14人。曼徹斯特市長柏南（Andy Burnham）認為，政府應立即檢討政策，否則政策結果就是弊大於利。

▲英國酒吧新政策經過周末驗證，結果失敗。（圖／路透）

根據約翰霍普金斯大學疫情地圖統計，美國累計714萬3521例確診、20萬5003死；印度累計607萬4702例、9萬5542死；巴西累計473萬2309例、14萬1741死；俄羅斯累計115萬4299例、2萬299死；哥倫比亞則是累計81萬3056例、2萬5488死。

拉丁美洲在全球10大染疫國中，就占據了5國，除了巴西與哥倫比亞外，排名第六的祕魯也達到80萬5302例、3萬2262死；墨西哥累計73萬317例、7萬6430死；阿根廷累計71萬1325例1萬5749死。西班牙疫情激升速度驚人，此刻已來到第7位，累計74萬8266例、31萬411死。

東南亞方面，印尼單日新增3509例、87死，累計27萬8722例、1萬473死，已是東南亞2019冠狀病毒疾病（COVID-19）致死數最高的國家。菲律賓單日通報3073人染疫、37死，累計30萬7288例、5381死。