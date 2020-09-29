報復同事！幼稚園女老師「八寶粥」投毒　25人急送醫1學童慘死

▲大部分中毒兒童接受治療後已出院。（圖／翻攝自上游新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

河南焦作市萌萌幼稚園的王雲因與同事發生矛盾，為了報復對方，她今年3月憤而在「八寶粥」裡投放亞硝酸鈉，導致25人中毒，其中1名幼兒搶救10個月後死亡。案件28日在焦作市中級人民法院一審宣判，王女涉投放危險物質罪和故意傷害罪，判處死刑。

▲小俊中毒最嚴重。（圖／華商報）

據《華商報》報導，王雲因自己帶小班，孩子難管工作量大，但薪資待遇卻不如中班，為此與帶中班的老師發生矛盾，選擇投毒報復。在23名中毒的兒童中，小俊（化名）是唯一一位陷入腦死亡的小孩，靠呼吸機維持生命，然而在治療10個月後不幸死亡，讓家屬陷入崩潰。

▲涉事幼稚園。（圖／華商報）

此案28日在焦作市中級人民法院一審宣判。法院審理查明，王女因生活瑣事與馮姓丈夫發生矛盾，於2017年2月曾將亞硝酸鹽放入馮男的水杯內，令對方飲水後中毒。王女去年又與孫姓同事發生矛盾，將亞硝酸鹽再次放入學生的八寶粥內。

法院認為，王女犯罪動機卑劣，手段、情節惡劣，明知亞硝酸鹽對人體有害，仍兩次投放，令丈夫和多名學生中毒，又造成人員傷亡，遂依法予以嚴懲。

法院指出，王女犯投放危險物質罪，判處死刑；犯故意傷害罪，判囚9個月，數罪併罰，決定執行死刑。王女在工作期間故意致人損害，幼稚園負責人和王女均需承擔連帶賠償責任，賠償原告人的經濟損失。