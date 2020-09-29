日公務船擦撞台漁船！　農委會曝「新凌波236號」轉頭才撞上

▲農委會副主委陳添壽。（圖／記者屠惠剛攝）

記者邱茀濱／綜合報導

蘇澳籍「新凌波236號」漁船日前在釣魚台西方12浬處起網作業時，遭日本海上保安廳公務船發生擦撞，造成右舷裂損。對此，農委會副主委陳添壽28日接受質詢時表示，從監控中心的航跡圖來看，漁船剛好接近釣魚台12海里的線，且根據單方面的說法，「是我們的船要轉頭的時候，船頭去碰到。」

國民黨立委葉毓蘭質詢農委會「新凌波236號」是否越界，是意外還是日方故意挑釁？日本海上保安廳巡邏艇有無示警？要求漁業署查明事件真相。

陳添壽表示，根據農委會單方面聽到的說法，當時兩船疑似平行，而我方漁船要轉頭的時候，船頭去跟日本公務船碰到。此外，他強調，從監控中心的航跡圖來看，我方漁船剛好是在接近釣魚台附近12海里線的邊緣。

這起事件發生在27日下午2時30分，「新凌波236號」陳姓船長表示，絕未越界進到釣魚台西方12浬處（日本領海）作業，是因海潮將延繩釣漁具組漂進接近日本領海處，結果日本公務船高速接近、未廣播，不僅擦撞船艏還甩尾，還一度要登船臨查；儘管他們拒絕，但遭日船一路尾隨。

據了解，海巡署獲報後立即派員前往協助，現今28日馳援畫面曝光，可見基隆艦17時29分趕抵現場時，日本公務船已離開新凌波236號，在場人員迅速以無線電與日本 PS-32巡視船通聯釐清案情，並派人向船長詢問事發經過，但日本PS-32巡視船從頭到尾都未回覆，最後「新凌波236號」在海巡戒護下返航。

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