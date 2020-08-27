澳洲11所學校教科書將台灣列中國領土　出版社挨批急道歉下架

▲ 中國的南海九段線將大部分國家歸為領土內。（圖／翻攝自CIA官網）

記者葉睿涵／綜合報導

澳洲維多利亞州多所學校被揭露，他們使用的教科書中，有部分內容直接抄襲了中國共產黨的宣傳文宣，書中還附上了極具爭議性的地圖，聲稱中國對台灣以及南海「九段線」擁有主權。澳洲政府聲稱，這樣的內容與他們的政策和立場相違背。

據英國《衛報》與墨爾本大學（University of Melbourne）新聞促進中心（Centre for advancement Journalism）旗下的《公民》（The Citizen）發布的聯合報導指出，該教科書附有爭議性的內容涵蓋了一張畫有支持中國「九段線」立場的地圖，該地圖顯示中國對台灣、南海大部分地區擁有主權，甚至還將台灣也一併列入了領土中。中國「九段線」的聲明一直以來都不被澳州政府所承認，也被國際常設仲裁法院（PCA）裁定無效。

針對此次事件，澳州國立大學（Australian National University）國家安全學院（National security college）院長梅德卡夫（Rory Medcalf）表示，將教科書中的九段線描述為中國合法地圖是非常具有誤導性的。

儘管該書並非教育部指定的必修課教材，課程管理機構也立即澄清，他們從來沒有支持過該書的出版，但相關教科書在維多利亞已被至少11所學校使用為中文課的主要教材，其中不乏著名的私立貴族學校。出版社「聖智學習出版社亞洲」（Cengage Learning Asia）證實，該書在澳洲已賣出633本，境外則賣出了100本。他們已立即停售並回收未售出的教科書。

出版社表示，將備受爭議的地圖列入教科書內容與政治立場無關，而是編輯作業上的失誤，編輯部原本想使用的是另一張地圖，由於編輯「無法識別該地圖的版權所有者」，因此才換成了現在的這個版本。他們強調，原版的地圖並沒有與「九段線」相關的內容，而現在的地圖是在沒有人注意到南海周圍「九段線」標識的情況下被插入的。「聖智學習出版社」以書面回覆，他們為這種粗心的失誤向讀者道歉，也已指派一名編輯審查書中的內容與插圖。

▲作者群之一許吉星。（圖／翻攝自Scotch College官網）

▲作者群之一哈偉。（圖／翻攝自CLTAQ官網）

《衛報》進一步調查後發現，由同一作者所編寫的另兩本教材中也使用了相同的地圖。教科書的作者，許吉星（Xu Jixing）和哈偉（Ha Wei）都是墨爾本著名私立學校的中文科主任。他們推翻了出版社的發言，否認在編輯課本時使用該地圖，還爆料是出版社自行插入圖片的。他們強調，兩人無意在教科書中加入中國政治宣傳內容或置入政治立場，出版書本的目的是新聞可以幫助澳洲學生提升對中文與中國文化的理解。

除了富有爭議性的地圖以外，《公民》也發現，書中的最後一章用了足足兩頁的篇幅來描述「中國夢」。「中國夢」的概念是由中國國家主席習近平2012年提出的。在中國，中共宣傳部長劉雲山下令此概念必須被納入中國教科書，以確保「中國夢的概念能進入學生的腦中」。

1947年，中華民國政府編繪出版了《南海諸島位置圖》，在南海標出東沙、西沙、中沙和南沙4個群島，並採用用11段斷續線組成的「傳統疆域線」，這就是中華民國政府所提出的「十一段線」。中國所主張的「九段線」繼承了中華民國「十一段線」的概念，並移除其中兩段線後而成。

近年來，中國在南海地區擴大軍事建設，還宣稱中國在「九段線」範圍內的所有島礁自古以來就擁有主權。這項聲明在2016年就被海牙的常設仲裁法院裁決認定「沒有效力、沒有法律根據」，中方也不承認這項裁定。

▲南海議題是中國最近關注的焦點之一。（圖／CFP）