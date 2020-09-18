他穿「中油瓦斯」制服...居家安檢遭逮　使出「計中計」超有梗

▲沈姓男子身穿中油瓦斯公司制服，企圖進入民宅並推銷遮斷器，遭法院判刑4個月。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣1名沈姓男子，在2020年1月初，身著印有「中油瓦斯有限公司」字樣之制服，以瓦斯安全檢查為由，推銷遮斷器遭到屋主拒絕，並報警處理；苗栗地方法院審理後，以侵入住宅罪、詐欺取財未遂罪，共判處有期徒刑4月、可易科罰金。

苗栗地檢署表示，沈男於2020年1月16日中午，在苗栗縣頭屋鄉身著印有「中油瓦斯有限公司」字樣之制服，企圖以檢查瓦斯管線為幌設備為由詐騙彭姓民眾，因見沈男所穿著的制服，彭男誤以為是台灣中油公司員工，遂讓沈男進入廚房檢查。沈男檢修後，以管線老舊為藉口，告知彭男需要更換瓦斯遮斷器開關，費用1200元。

彭男驚覺有異，並打電話向中油天然氣事業部門詢問，中油公司表示並無派員到府檢修，彭男得知後向警方報案，經苗栗分局報告地檢署後，由黃棋安檢察官偵辦並提起公訴。

不過，沈男否認犯罪，辯稱「中油瓦斯有限公司」是其妻子合法設立之公司名稱，其並無詐欺犯意。但法院認為「中油公司」為歷史悠久、成立已70年餘之國營事業，其所經營之油品及天然氣等事業，更為一般民眾所周知，「中油瓦斯有限公司」之「瓦斯」亦為中油公司所經營之業務，此「中油瓦斯有限公司」使人易誤認為「中油公司」本身或為其子企業。

另外，參酌沈男案發時的行為舉止並未充分說明其來意，故最後認定沈姓男子是企圖利用民眾誤認的狀態遂行其詐欺犯罪，將沈男以侵入住宅罪、詐欺取財未遂罪，共判處有期徒刑4月、可易科罰金。全案仍可上訴。

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