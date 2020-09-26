陸生疫情卡半年回政大　「宿舍被清空」慘噴6萬：全當垃圾丟掉

▲陸生劉同學受疫情影響，隔了半年才回到政大，不料宿舍全被清空。（圖／東森新聞）

記者柯沛辰／綜合報導

國立政治大學一名劉姓陸生今年2月受疫情影響，整整一個學期無法來台，直到本月才重返學園。不料回到宿舍內，竟發現他的衣服、鞋子及畢業證書通通消失，損失至少6萬元，原因竟是校方外包的清潔公司「搞錯了」，將他的私人物品認定為垃圾丟掉，讓他相當錯愕。

根據《東森新聞》報導，碩二的劉同學來自北京，2019年起在政大攻讀傳播碩士學位學程，但今年2月受疫情影響，無法來台，只能先按時繳交宿舍費用。9月新學期開學，他來台居家檢疫14天，總算在本月24日回到宿舍，沒想到一開門當場傻眼，因為所有私人物品通通不見了。

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▲儘管無法來台，劉同學依舊有繳納宿舍費用。（圖／東森新聞）

當時劉同學立刻聯繫校方，但負責管理住宿的老師告訴他，沒有人動他的東西，也沒特意清空他的宿舍，還拿出7月的照片證明房中物品一切完好，「我感覺事件發生的走向讓我有點摸不著頭腦，其實我那時候很悲憤。」

事後，宿舍組的老師調閱校內監視器，發現學校外包的清潔公司8月4日曾有來打掃，疑似誤認房間許久無人居住，擅自將劉同學的個人物品認定是垃圾，通通掃進了垃圾車裡。

▲今年7月，住宿組老師曾拍照證明沒動屋內物品。（圖／東森新聞）

令劉同學悲憤的是，床墊、床單、衣服跟鞋子，還有在大陸拿到的畢業證書，通通被丟掉，撇開損失超過6萬元不說，「我的畢業證書跟學業證書是原件，因為入學需要，所以我帶過來，現在被丟了也無法補辦原件。」

對此，政大回應，目前學校正在釐清相關責任歸屬及後續賠償事宜。

▲劉同學的私人物品。（圖／東森新聞）

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