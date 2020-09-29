斥資4億！實踐大學內門校區宿舍啟用　董事長感謝蘇清泉的付出

▲高雄市內門區的實踐大學高雄校區，學生宿舍兩大棟於28日完工啟用，蘇清泉（右三）應邀參加。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

高雄市內門區的實踐大學高雄校區，學生宿舍兩大棟於28日完工啟用，期間過程，是許多學生租屋在外，騎機車上下學發生交通意外，時任立委蘇清泉接獲陳情，不忍學生上下學途中引發憾事，與政府各部門溝通，讓宿舍得於興建並完成。董事長謝孟雄昨天在啟用典禮特別感謝蘇清泉過去到現在的付出，「不然許多校友都以為宿舍遙遙無期了」。

▲▼內門宋江陣表演、蘇清泉致詞。

實踐大學高雄校區宿舍用地的許可，經學校努力好多年，卻拿不到許可；時任立委與召委的蘇清泉院長，聽到學生都必須在旗山附近校外租屋，騎機車上下學，經山區彎路易發生車禍，時有傷亡，拜託他協助。

▲宿舍外觀。

由於校區內土地，牽涉水保局、水利會、林務局、高雄市政府、營建署、環保署等單位，相當複雜，蘇清泉等人居中溝通，最後終於一一處理，拿到建照。

啟用儀式特別邀請蘇清泉、也是安泰醫院榮譽院長參加；該校謝孟雄董事長在昨天再三感謝蘇清泉的努力，「一件好的事要完成，需要太多人的努力」。而這二棟宿舍總共400個床位，花費新台幣4億多元，希望後輩學生，能好好珍惜優質的教育環境，好好學習，「往後還要一起成就許多好事，讓我們大家一起努力！」。

林姓校友說，以前因學校沒有宿舍，男生都在校外租屋，一個在旗山一家客運公司旁的宿舍，每天都要聞公車的柴油廢氣，一個是在非常遠的圓潭宿舍，而他和大部分的男生都會選擇在旗山租屋，每天騎機車上下學，很不方便。如今校舍完成，提供學弟不必往返奔波、安全的求學環境，家長也安心許多。

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