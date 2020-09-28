「一沙一世界一花一天堂」瞬影之美　超微距攝影展家齊高中展出

▲「一沙一世界一花一天堂」瞬影之美，這場超微距攝影展在台南家齊高中藝廊舉行，透過生態攝影家鏡頭，觀賞自然生態，值得推薦。（圖／拍鳥俱樂部提供）

記者林悅／台南報導

「一沙一世界一花一天堂」瞬影之美，這場超微距攝影展在台南家齊高中藝廊舉行，展覽於今日9月28日開幕至11月20日，拍鳥俱樂部社長黃蜀婷指出，昆蟲種類多樣，有的甚至不易辨識，但透過生態攝影家鏡頭，一目了然，是很好的自然生態教育，值得推薦。

黃蜀婷歡迎各界共同來欣賞這一沙一世界、一花一天堂的美麗畫面；她也希望能藉美麗的作品喚起大家重視生態棲息地遭破壞與汚染的問題。

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拍鳥俱樂部社長黃蜀婷指出，這次的聯展，共38幅超微距攝影作品，主角包含各種食蟲虻，以及青條花蜂、矛巨山蟻、大頭麗蠅、長喙天蛾、側緣亮盾背椿象…，還有紅眼樹蛙等，琳瑯滿目，真的很精彩，她感謝高中母校熱烈支持及邀請。

黃蜀婷說，有別於一般的風景主題，超微距除了器材、技術之外，拍照者更要現場控光，且具備耐心與毅力，時常守候大半天，都徒勞無功，若不能即時掌握機會，經典畫面稍縱即逝，就算接下來重返原地等待，可能也枉然，這是無法「補考」的攝影功課。

黃蜀婷表示，專業的超微距生態攝影家，還會自製各式柔光罩，努力抓住快門的一瞬間，有時當場沒注意拍到什麼細節，回家後才發現「驚喜」，像停靠在枝葉上打盹的青條花蜂、近看鮮紅複眼如成熟草莓的大頭麗蠅…等，趣味十足，即使攝影過程辛苦，卻樂此不疲。

國內知名的《拍鳥俱樂部》社團，在台南新化區楊逵文學紀念館舉辦平時罕見的「超微距攝影展」，帶領民眾貼近觀察昆蟲世界，感受繽紛、趣味的自然生態，之後南科台積電邀請展於廠內陽光藝廊，迴響熱烈，28日再度受邀請展於家齊高中，對於推廣生態公益不遺餘力。

黃蜀婷提到，在各類型的攝影中，「超微距」堪稱最艱難的手法之一，逾5000多位成員的「拍鳥俱樂部」，推出這樣特別的主題聯展，將透過18位大師的精彩作品，走進平常肉眼看不到的昆蟲生態。

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