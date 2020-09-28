　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「一沙一世界一花一天堂」瞬影之美　超微距攝影展家齊高中展出

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲「一沙一世界一花一天堂」瞬影之美，這場超微距攝影展在台南家齊高中藝廊舉行，透過生態攝影家鏡頭，觀賞自然生態，值得推薦。（圖／拍鳥俱樂部提供）

▲「一沙一世界一花一天堂」瞬影之美，這場超微距攝影展在台南家齊高中藝廊舉行，透過生態攝影家鏡頭，觀賞自然生態，值得推薦。（圖／拍鳥俱樂部提供）

記者林悅／台南報導

「一沙一世界一花一天堂」瞬影之美，這場超微距攝影展在台南家齊高中藝廊舉行，展覽於今日9月28日開幕至11月20日，拍鳥俱樂部社長黃蜀婷指出，昆蟲種類多樣，有的甚至不易辨識，但透過生態攝影家鏡頭，一目了然，是很好的自然生態教育，值得推薦。

黃蜀婷歡迎各界共同來欣賞這一沙一世界、一花一天堂的美麗畫面；她也希望能藉美麗的作品喚起大家重視生態棲息地遭破壞與汚染的問題。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲「一沙一世界一花一天堂」瞬影之美，這場超微距攝影展在台南家齊高中藝廊舉行，透過生態攝影家鏡頭，觀賞自然生態，值得推薦。（圖／拍鳥俱樂部提供）

拍鳥俱樂部社長黃蜀婷指出，這次的聯展，共38幅超微距攝影作品，主角包含各種食蟲虻，以及青條花蜂、矛巨山蟻、大頭麗蠅、長喙天蛾、側緣亮盾背椿象…，還有紅眼樹蛙等，琳瑯滿目，真的很精彩，她感謝高中母校熱烈支持及邀請。

▲「一沙一世界一花一天堂」瞬影之美，這場超微距攝影展在台南家齊高中藝廊舉行，透過生態攝影家鏡頭，觀賞自然生態，值得推薦。（圖／拍鳥俱樂部提供）

黃蜀婷說，有別於一般的風景主題，超微距除了器材、技術之外，拍照者更要現場控光，且具備耐心與毅力，時常守候大半天，都徒勞無功，若不能即時掌握機會，經典畫面稍縱即逝，就算接下來重返原地等待，可能也枉然，這是無法「補考」的攝影功課。

▲「一沙一世界一花一天堂」瞬影之美，這場超微距攝影展在台南家齊高中藝廊舉行，透過生態攝影家鏡頭，觀賞自然生態，值得推薦。（圖／拍鳥俱樂部提供）

黃蜀婷表示，專業的超微距生態攝影家，還會自製各式柔光罩，努力抓住快門的一瞬間，有時當場沒注意拍到什麼細節，回家後才發現「驚喜」，像停靠在枝葉上打盹的青條花蜂、近看鮮紅複眼如成熟草莓的大頭麗蠅…等，趣味十足，即使攝影過程辛苦，卻樂此不疲。

▲「一沙一世界一花一天堂」瞬影之美，這場超微距攝影展在台南家齊高中藝廊舉行，透過生態攝影家鏡頭，觀賞自然生態，值得推薦。（圖／拍鳥俱樂部提供）

國內知名的《拍鳥俱樂部》社團，在台南新化區楊逵文學紀念館舉辦平時罕見的「超微距攝影展」，帶領民眾貼近觀察昆蟲世界，感受繽紛、趣味的自然生態，之後南科台積電邀請展於廠內陽光藝廊，迴響熱烈，28日再度受邀請展於家齊高中，對於推廣生態公益不遺餘力。

▲「一沙一世界一花一天堂」瞬影之美，這場超微距攝影展在台南家齊高中藝廊舉行，透過生態攝影家鏡頭，觀賞自然生態，值得推薦。（圖／拍鳥俱樂部提供）

黃蜀婷提到，在各類型的攝影中，「超微距」堪稱最艱難的手法之一，逾5000多位成員的「拍鳥俱樂部」，推出這樣特別的主題聯展，將透過18位大師的精彩作品，走進平常肉眼看不到的昆蟲生態。

・開趴、消夜、嘴饞、追劇通通需要
 

ET快訊
被逼車撞倒…重機車友包圍水產行　他全身傷暖勸：別這麼激烈
吃到飽都適用！饗食天堂「全拿它」秒回本…內行：其他別夾
老公不在家！公公肖想媳婦…站門口「拔菇菇」　她帶女兒逃家痛哭
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

小琉球港口！魷魚姨求買「10片算你200」　真相超黑暗：垃圾人

UberEats付費會員被當盤子！「雨天無外送員」她換帳號登入秒傻眼

客需為王！科技翻新食農商機　專家分享心法　現場爆滿加開直播

買珍奶麻糬當供品！土地公托夢「留下來」　她驚：是生日禮物

中秋台中11易塞路段曝！3違規警強力取締...10大熱區人潮湧

吃到飽都適用！饗食天堂「全拿它」秒回本...內行人：其他就別夾

「一沙一世界一花一天堂」瞬影之美　超微距攝影展家齊高中展出

豬價上週跌至每公斤68元！雲林成立「零瘦肉精聯盟」力抗萊豬

噁男直球騷擾「姐姐可約嗎」...女友反應讓他無奈　網全喊母湯

2020雲林巾彩耕地藝術節　「黃金波浪」巨大打卡點曝光！

柯佳嬿再封視后！感謝坤達「一直包容我」　《想見你》奪4獎..許光漢台上感性：祝福2020

金鐘55好笑、感人全在這！！　3分半帶你看完所有精彩亮點

7旬母「3兒成植物人」苦撐家計　淚盼能起身說話：不知該有多好

田馥甄演唱會DAY2　「揭開無人知曉的自己」

Lulu《大熱門》「槓龜4次」認：有小情緒！　吳宗憲曝小鬼10集《玩很大》「報明年金鐘」

楊謹華下廚放話「失敗了不姓楊」！　鄭元暢diss她：廚藝跟我一樣爛ＸＤ

柯佳嬿痛失小鬼…後台抱賈靜雯哭了　被Cue「舊愛王柏傑」許光漢暖救援！

竹內結子驚傳輕生身亡！　被發現陳屍家中…享年40歲

男拾獲筆電報警反變竊盜嫌疑人　無奈PO網直呼：再也不雞婆！

四星飯店協理「手機閃燈」掀裙偷拍　女員工遭長年性騷：只敢跪著工作

小琉球港口！魷魚姨求買「10片算你200」　真相超黑暗：垃圾人

UberEats付費會員被當盤子！「雨天無外送員」她換帳號登入秒傻眼

客需為王！科技翻新食農商機　專家分享心法　現場爆滿加開直播

買珍奶麻糬當供品！土地公托夢「留下來」　她驚：是生日禮物

中秋台中11易塞路段曝！3違規警強力取締...10大熱區人潮湧

吃到飽都適用！饗食天堂「全拿它」秒回本...內行人：其他就別夾

「一沙一世界一花一天堂」瞬影之美　超微距攝影展家齊高中展出

豬價上週跌至每公斤68元！雲林成立「零瘦肉精聯盟」力抗萊豬

噁男直球騷擾「姐姐可約嗎」...女友反應讓他無奈　網全喊母湯

2020雲林巾彩耕地藝術節　「黃金波浪」巨大打卡點曝光！

前男友帶槍「混入婚禮」…抓狂掃射！　新人滿身彈孔慘死路邊

永大今年電梯接單全滿　明年兩岸迎接爆發期

減肥只給2顆飼料！　博美看碗愣3秒...「氣到暴走」瞬間網笑爛

Smart智富／顏炳立：疫後房市熱昏了嗎？

期待狗迎接！開門見「3條烤乳豬」睡翻　網見桌上那隻臉笑爛

DR股全面崩盤！　《股癌》：期待下一個沒那麼新鮮的新鮮事

美抨擊南海軍事化！　中國正告美國：不要輕舉妄動

為期121天！奧運聖火傳遞明年3/25開跑　將跑遍858鄉里

菱角鳥爸狂咬蛋　原來是「另類催生」：叩叩叩寶寶起床囉！

「請求大麻和裸女支援！」　英大學名校生隔離太無聊貼標語

BMW重機高速自撞！型男騎士遭斬首　頭顱連安全帽噴飛20公尺

生活熱門新聞

撞重機水產行90字道歉　網一看更怒

路肩超車撞重機！水產行「13字回應」遭網灌爆

500萬豪車當炮房　富二代搞殘OL

自己換機油想倒掉！他被車行婉拒秒求助

貨車撞重機！水產行遭起底是「違規大戶」

機車考照魔王關曝！直線7秒排第二

全聯「神級鮮乳」買1送1　婆媽羨慕炸

重機遭路殺！小貨車「路肩超車」撞車頭

麵湯漏出！外送員緊張打「5字道歉」她超心疼

北北基大雨特報！　中秋連假前再變天「最冷時刻」出爐

歐陽娜娜要唱《我的祖國》！文化部回應

大嬸改口買走最末盒　闆娘霸氣回絕被讚爆

全聯「累積點數不能報電話」延到明年1月

更多熱門

相關新聞

相片情人節　新北志工攝影展

相片情人節　新北志工攝影展

每年的9月14日是相片情人節！新北市板橋區毛寶貝生命教育園區展出志工攝影展，志工在園區服務時與毛寶貝情投意合照片，留下瞬間的美與真情，期望讓每隻毛寶貝都能藉由這些溫暖的相片找到自己的真心情人。即日起至9月30日止到歡迎大家到新北市各動物之家與小情人合影上傳臉書，即可獲得精美寵物用品。

米克斯毛孩翻身廣告明星　主題攝影展9日起北市動物之家開展

米克斯毛孩翻身廣告明星　主題攝影展9日起北市動物之家開展

享壽81歲新光三越吳東興熱愛攝影

享壽81歲新光三越吳東興熱愛攝影

「瞬影‧永恆」鳥類生態攝影展移展

「瞬影‧永恆」鳥類生態攝影展移展

南投醫院「孕後青春」小媽媽攝影展

南投醫院「孕後青春」小媽媽攝影展

關鍵字：

瞬影之美超微距攝影展家齊高中

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

鬼鬼收到「小鬼送的最後禮物」！

老公不在家！公公站媳婦門口「拔菇菇」

他激戰空姐小三90分鐘　妻發文一看心碎

花蓮民宿泡澡！女子浴池內見到眼鏡蛇

柯佳嬿金鐘滑手機被抓包 「委屈留言」笑翻網

睡不著？上床前2hrs吃「好眠水果」一覺到天亮　營養師：還會變瘦

小鬼託夢《玩很大》！　紅隊鼻酸

撞重機水產行90字道歉　網一看更怒

小鬼「委託潮牌」送禮…李千那打開崩潰

路肩超車撞重機！水產行「13字回應」遭網灌爆

即／近百輛重機包抄水產行！現場開火烤「逼車蛤蠣」

Gino爆「我們其實不被允許同台」！

500萬豪車當炮房　富二代搞殘OL

前奏才剛下...田馥甄中斷演出腿軟蹲台上

孫安佐為20年隱疾開刀！「全身麻醉」術後憔悴樣曝光

更多

最夯影音

更多
柯佳嬿再封視后！感謝坤達「一直包容我」　《想見你》奪4獎..許光漢台上感性：祝福2020

柯佳嬿再封視后！感謝坤達「一直包容我」　《想見你》奪4獎..許光漢台上感性：祝福2020
金鐘55好笑、感人全在這！！　3分半帶你看完所有精彩亮點

金鐘55好笑、感人全在這！！　3分半帶你看完所有精彩亮點

7旬母「3兒成植物人」苦撐家計　淚盼能起身說話：不知該有多好

7旬母「3兒成植物人」苦撐家計　淚盼能起身說話：不知該有多好

田馥甄演唱會DAY2　「揭開無人知曉的自己」

田馥甄演唱會DAY2　「揭開無人知曉的自己」

Lulu《大熱門》「槓龜4次」認：有小情緒！　吳宗憲曝小鬼10集《玩很大》「報明年金鐘」

Lulu《大熱門》「槓龜4次」認：有小情緒！　吳宗憲曝小鬼10集《玩很大》「報明年金鐘」

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面