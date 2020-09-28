Sony Xperia 5 II下週上市　「完美人像機」售價不到3萬元

▲Sony Xperia 5 II。（圖／Sony Mobile提供）

記者邱倢芯／台北報導

Sony Mobile宣布，最新旗艦手機Xperia 5 II將於下週在台正式上市；其擁有6.1吋合手的機身尺寸，承襲Sony的Alpha單眼相機技術，帶來Photo Pro模式與人眼、動物眼即時追蹤對焦功能（Eye AF），搭配每秒20張AF/AE超高速連拍，透過每秒60次自動對焦暨自動曝光AF / AE追蹤計算，清晰掌握所有不容錯過的重要時刻，號稱是「完美人像機」。

Xperia 5 II共有「療癒黑」、「靜謐灰」、「淨透藍」、「瑰蜜粉」等四色，內建8GB/ 256GB儲存容量，預計將於下周在台上市，單機售價29,990元。

另外，Xperia 5 II預計將於10月15日起與中華電信、台灣大哥大、遠傳電信攜手推出優惠資費方案，「瑰蜜粉」由中華電信獨家販售，詳細資訊將於方案開始前另行發布。

Sony Mobile指出，Xperia 5 II擁有來自Sony Alpha單眼相機技術，具備每秒20張AF/AE超高速連拍，以及每秒60次自動對焦暨自動曝光AF / AE追蹤計算，為每張照片帶來清晰的影像拍攝效果。

▼Sony Xperia 5 II代言人曾之喬。（圖／Sony Mobile提供）

Xperia 5 II三鏡頭相機搭載16mm/24mm/70mm大三元焦段，三鏡頭為ZEISS蔡司光學技術專門調校，同時具備ZEISS T*鍍膜能夠有效減少反射，提供卓越的色彩重現及優異對比效果。在低光環境下，Xperia 5 II透過1/1.7”的大尺寸感光元件及Bionz X for Mobile技術，達到影像抑制噪點效果，兼具日夜間捕捉人像與風景的拍攝能力。

Xperia 5 II同樣具備Photo Pro功能，並支援RAW檔拍攝，可選擇RAW檔儲存或是RAW+JPG格式儲存，高寬容度讓後製有更多可能。與此同時，Photo Pro功能更新增MR(拍攝設定記憶)模式，讓使用者能儲存自己最常用或是習慣的數值設定，在特別的拍照情境之下，只需輕滑界面就能輕鬆切換模式，快速套用預先登錄的數字設定，讓拍攝體驗更迅速。