Sony Xperia 5 II亮相　新增充電模式保護手機電池

▲Sony Xperia 5 II。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

Sony Mobile稍早終於公佈了Xperia 5後繼新機Xperia 5 II；Xperia 5 II是為Sony Mobile旗下所推出的第二支5G手機，其產品特色與Xperia 1 II差異不大，但是外型較Xperia 1 II來得小一些。不過這次Xperia 5 II新增了電池保護模式，如果消費者擔心每次充飽電都會讓手機電池壽命縮短，可以手動開啟這項模式，設定每次電池充到80%時，就會自動停止充電。

而除了新增電池保護模式外，Xperia 5 II在側邊邊框還增加了一顆專門呼叫Google語音助理的實體按鍵，以便索粉隨時都可喚出Google語音助理。

而在Xperia 5 II的《Photo Pro》功能中，這次也多新增了「MR」模式，在MR模式中，索粉們可以設定自己常用的模式，將自己一些習慣的固定參數設定裡面。不過，Xperia 1 II的使用者也不用擔心，在日後的《Photo Pro》軟體更新後，一樣可以獲得MR模式。

此外，在《Cinema Pro》中也新增了4K HDR 120fps慢動作影片錄影功能，使用者若設定在24fps拍攝，最高更能以五倍慢動作速率播放，為電影風格影像的呈現打造無限可能。

另一方面，Xperia 5 II具備的120Hz螢幕更新率，索粉們可以透過設定的方式開啟這項功能；但若只想針對提升遊戲體驗，使用者也可以透過手機內建的遊戲增強器來開啟120Hz螢幕更新率。

▼Sony Xperia 5 II具備的120Hz螢幕更新率。（圖／記者邱倢芯攝）

不過，Xperia 5 II打造的極緻手遊體驗並不只僅只如此，透過240Hz動態模糊減少功能可達到每秒更新畫面240次，讓動態螢幕畫面更加清晰。

▲▼Sony Xperia 5 II遊戲增強器。（圖／記者邱倢芯攝）

Sony Mobile指出，Xperia 5 II承襲Xperia 1 II多項重要的功能特色，三鏡頭相機結合專為Xperia 5 II調校的ZEISS蔡司光學技術，同時沿襲來自Sony的Alpha頂尖相機科技Photography Pro，打造更加快速準確的自動對焦、自動曝光；Cinematography Pro（powered by CineAlta）提供貼近專業電影工作者所需的拍攝參數與色彩設定。

21:9 CinemaWide螢幕搭配120Hz螢幕更新率和240Hz觸控掃描頻率，視覺娛樂更享受，營造最順暢、最精準的遊戲體驗。不僅如此，Xperia 5 II也帶來非凡絕倫的音效體驗，支援Hi-Res高解析音樂，並提供3.5mm耳機孔與前置立體聲喇叭，搭載高通Snapdragon 865 5G行動平台，電池容量為4,000mAh。

據了解，Xperia 5 II台灣上市時間大約是10月份，屆時接會推出黑、灰、藍、粉四色選擇。台灣上市的容量規格為8GB+256GB。