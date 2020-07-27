「Xperia 1 II大師視野」再一力作　《好心的回報》再打破手機影像創作框架

▲台北電影獎最佳導演蕭雅全。（圖／Sony Mobile提供）



記者邱倢芯／台北報導

Sony Mobile在去年推出的Xperia 1後，就不斷地力邀知名導演、攝影師使用行動裝置進行創作；而今年再度規劃並邀請知名導演和攝影師創作「Xperia大師視野」系列，鼓舞所有Xperia使用者能夠隨心所欲暢快創作；本次「Xperia大師視野」全新力作，邀請台北電影獎最佳導演蕭雅全，以全新旗艦手機Xperia 1 II拍攝短篇新作《好心的回報》再次打破手機影像創作框架。

這次的新作《好心的回報》，導演巧妙的將同一幕劇情由不同視角、不同演員、不同場景氛圍以及不同敘事步調，重複拍攝3次，表達出Xperia 1 II讓導演擺脫笨重的攝影器材，能輕巧靈活運用鏡位盡情創作。

在沒有重量壓迫、去除成本的枷鎖就算重複拍攝也毫無負擔，讓導演盡情創作，不論是「先用10幾種不同方法拍拍看再選」、還是「跟所有好演員說大家都來各拍一次」，恣意揮灑創意、盡情「賴皮」，拍片再也不是起手無回。

蕭雅全更讚賞Xperia 1 II三鏡頭皆蔡司光學專屬調教，以及Cinema Pro可錄製4K HDR高規格影片，Xperia 1 II帶來人眼所見的自然視覺經驗，傳遞每一位創作者想說故事的強烈慾望。