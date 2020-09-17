　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

Sony Xperia 5 II 5G新機主打藍色、120Hz螢幕、4K慢動作錄影叫陣蘋果

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

特約記者洪聖壹／綜合報導

Sony Mobile 稍早正式宣佈兩件事，一項是在日本東京銀座的 SONY Park 將於秋天閉幕，一項就是推出全新 5G 旗艦手機Sony Xperia 5 II，仿彿是叫陣 Apple 公司似的，該款手機有藍色新色、更是全球首款可拍攝 4K HDR 120fps 慢動作視頻的手機，並且主打深度遊戲體驗，預計於2020 年 10 月上市。

▲這場 Xperia 特別活動是在日本東京銀座的 Sony Park 拍攝完成。（圖／取自YouTube）

Xperia 5 II 寬度 68mm、厚度 8mm，邊角設計較前代機種更加圓滑，手機前後均採用康寧第六代大猩猩鏡面玻璃，並且具備 IP65/68 防水防塵等級。螢幕使用 6.1 吋 21:9 CinemaWide FHD+ HDR OLED 面板，透過「導演模式」，可以在看電影、影片、照片的時候，得到更精準細膩的色彩。

▲Xperia 5 II 寬度 68mm、厚度 8mm，邊角設計較前代機種更加圓滑，新色也是藍色。（圖／取自YouTube）

這次記者會的重點在於手機拍照跟影音娛樂的體驗。

首先，在拍照的體驗上，Xperia 5 II 跟 Xperia 1 II 一樣都是採用 Sony Alpha 單眼相機技術、同樣 ZEISS 蔡司光學鏡頭技術，而且一樣啟動相機就可選擇 Photo Pro 拍攝模式，強調又快又準的相機拍攝能力，可以進行人眼、動物眼即使眼睛追焦，並且具備高速連拍，搭配每秒 60 次自動對焦自動曝光計算，讓照片不會失焦。

▲Xperia 5 II 跟 Xperia 1 II 一樣都是採用 Sony Alpha 單眼相機技術、啟動相機就可選擇 Photo Pro 拍攝模式。（圖／取自YouTube）

▲可以進行人眼、動物眼即使眼睛追焦。（圖／取自YouTube）

Xperia 5 II 也擁有來自 Sony 電影級專業攝影功能 Cinematography Pro 功能，不同的地方在於它是全球第一款 4K HDR 120fps 慢動作影片錄影功能手機，若設定在 24fps 拍攝，最高能以 5 倍慢動作速率播放。

▲全球第一款 4K HDR 120fps 慢動作影片錄影功能手機。（圖／取自YouTube）

根據 Sony mobile 的解說，在慢動作模式底下，拍攝可選擇 21:9 畫面比例，以 24/25/30/60fps 等不同速度錄製，並且可以選擇 8 種色彩風格濾鏡，再加上Sony獨特的智慧風切聲過濾技術，幾乎是電影等級拍攝能力。

該款手機拍攝規格跟 Xperia 1 II 相同，三組鏡頭分述如下：

廣角：1200 萬畫素、光圈 F1.7、等效焦距 24mm、感光元件 1/1.7吋，具備 OIS 光學防手震、PDAF 相位式對焦

長焦：1200 萬畫素、光圈 F2.4、等效焦聚 70mm、感光元件 1/3.4 吋，3 倍光學變焦、具備 OIS 光學防手震、PDAF 相位式對焦

超廣角：1200 萬畫素、光圈 F2.2、124˚超廣角、等效焦聚16mm、感光元件 1/2.55 吋、Dual Pixel 感光拍攝、PDAF相位式對焦

在遊戲方面，Xperia 5 II 搭載 Qualcomm Snapdragon Elite Gaming 娛樂處理技術，並且跟上主流旗艦機，一樣提供最高 120Hz 的畫面更新率，但是多了動態模糊降低技術，可達到 240Hz 顯示效果，同時更全新導入 240Hz 觸控掃描頻率，觸控敏感度較前代機種 Xperia 5 提升 35%，如此一來即使是玩 FPS 遊戲，也能更加精準操作，遊戲進行中也能輕鬆使用螢幕截圖、錄音或錄影，因此發表會當中正式宣佈，該款手機是 2020 年《決勝時刻M》全球錦標賽官方指定的智慧手機。

在影音能力方面，Xperia 5 II 配備雙前置立體聲揚聲器，保留了 3.5mm 耳機孔，支援 Dolby Atmos 多層次環繞音效，具備 Hi-Res 高解析音樂、支援 LADC 可以無線聆聽高解析音樂，還擁有 DSEE Ultimate 數位音質還原技術，運用 AI 自動優化影音串流服務及數位音檔音質，也自動即時改善音訊頻率和動態範圍，讓音樂達到最高規格。該公司強調，保留耳機孔可以提供更清楚的左右音源分離能力，並使雜訊降至 20 分貝。

▲配備雙前置立體聲揚聲器。（圖／取自YouTube）

▲▼顯示比例 21:9，支援 Dolby Atmos 多層次環繞音效。（圖／取自YouTube）

▲保留了 3.5mm 耳機孔，可以提供更清楚的左右音源分離能力，並使雜訊降至 20 分貝。（圖／取自YouTube）

Xperia 5 II 是一款旗艦機，搭載高通 Snapdragon 865 5G 行動平台，電池容量超大，高達 4,000mAh，透過「H.S. 電源控制」這項功能，還能幫助延長手機續航時間，充電放電時也可避免機身過熱。

上市情報方面，Sony Xperia 5 II 共有黑、灰、藍、粉四色，出貨搭載 Android 10作業系統，預計於 2020 年 10 月登台，售價未定。

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
金山小編因公過勞死亡？　判定結果出爐
快訊／歷史性的一刻！　美次卿柯拉克降落松機
iOS 14開放更新　網刷一片評價出爐
快訊／小鬼黃鴻升靈堂開放時間確定　僅有3天
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

「蘋果手錶跌倒偵測」實測2情況秒觸發SOS　保命6步驟曝光！　

智慧錶「跌倒偵測」能趨吉避凶？3C達人：危急時真能救你一命

升級了沒？iOS14開放更新「網刷一片好評」：換電池能再戰！

Sony Xperia 5 II 5G新機主打藍色、120Hz螢幕、4K慢動作錄影叫陣蘋果

亞馬遜搶佔 podcast 戰場　Spotify 再度面臨強敵挑戰

Sony Xperia 5 II亮相　新增充電模式保護手機電池

蘋果手錶「跌倒偵測」爆紅　獨居救命超有效...他曝洗澡一樣GG！

iOS 14 開放第三方程式設為預設軟體　Outlook、Chrome 全啟用

中華電公布新Apple Watch資費　購機價0元起

嗆人表情再+1！Google發布「5款全新emoji」　任搭膚色、CP組合

小鬼黃鴻升「還有未完成的願望」　「沒結拜的兄弟」曾國城落淚：他太年輕了...

小鬼黃鴻升演唱的每個音符都經典　會永遠記得《不屑》《愛的主旋律》...

小鬼黃鴻升北投過世！ 發現時已屍僵　享年36歲

有一種友情叫黃鴻升與楊丞琳　初戀→摯友：認識你，是這輩子福氣

小鬼黃鴻升遺體送抵二殯　最後身影曝光...晚間搭電梯返家

徐若瑄得知小鬼猝逝：怎麼會這樣...　送5歲兒去全英補習班…連小一課本都買了！

目擊武界壩洩洪！導遊參與救援 他怒批：家屬連一句謝謝都沒有

最後身影曝光！晚間搭電梯返家　小鬼臉露疲態、對鏡子抿唇

疑猝死...黃鴻升驚傳逝世享年36歲　口鼻出血趴浴室門口發現時已屍僵

李伯恩減肥妄想喝湯...趙奕歡怒丟紙　「偷吃零食被抓包」女友大發飆！！

「蘋果手錶跌倒偵測」實測2情況秒觸發SOS　保命6步驟曝光！　

智慧錶「跌倒偵測」能趨吉避凶？3C達人：危急時真能救你一命

升級了沒？iOS14開放更新「網刷一片好評」：換電池能再戰！

Sony Xperia 5 II 5G新機主打藍色、120Hz螢幕、4K慢動作錄影叫陣蘋果

亞馬遜搶佔 podcast 戰場　Spotify 再度面臨強敵挑戰

Sony Xperia 5 II亮相　新增充電模式保護手機電池

蘋果手錶「跌倒偵測」爆紅　獨居救命超有效...他曝洗澡一樣GG！

iOS 14 開放第三方程式設為預設軟體　Outlook、Chrome 全啟用

中華電公布新Apple Watch資費　購機價0元起

嗆人表情再+1！Google發布「5款全新emoji」　任搭膚色、CP組合

理財周刊／中國去ARM化　台IP廠迎轉單

不給吐司還裝昏！高加索犬氣到「找媽媽修理」　他下場慘爆

中職／蔡齊哲找不到出力點　陳柏豪時好時壞都降二軍

郭台銘妻贊助！空手道金牌正妹終止合約…經紀公司挨告批過河拆橋

快訊／美次卿抵台！曾厚仁、酈英傑接機　拱手擊肘不握手

大嘴米勒要PG別找藉口該檢討自己　酸「G7投籃切板叫很努力」

先探／謝金河：台積電強，台灣會更強

小女兒一輩子被川普當狗屎！　前閨蜜加碼爆料：川普「調戲」過我

港府斥台灣「窩藏罪犯」　 陸委會：不接受惡意指控

「金山小編案」判定出爐！審議小組開3次會認定陳嘉緯因公過死亡

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

3C家電熱門新聞

小鬼猝逝「跌倒偵測」爆紅　獨居男：Apple Watch救了我

iOS 14開放升級　8大新功能來了

iOS14開放更新「網刷一片好評」：換電池能再戰！

快訊／PS5發表會凌晨4：00直播

果粉衝一波！蘋果iOS 14正式版開始推送

Apple Watch ECG悄悄獲得許可證

iOS 14「突襲」釋出惹怒開發者！籲用戶暫緩安裝

iPhone 12預測總整理

三星「Galaxy S21 Ultra」保留大電池　傳 Galaxy Note 系列可能終止

蘋果 iOS 14 明天上線！還有 iPadOS 14、watchOS 7　供用戶更新

Apple Watch Series 6 被爆有「絕美新色」　9月16日開放訂購！

Facebook「虛擬替身」　手把手10步驟教學

PS5雙版本售價公開、11月上市

經銷商舊款iPad、iPad Air最低88折降價賣

更多熱門

相關新聞

Sony Xperia 5 II亮相

Sony Xperia 5 II亮相

Sony Mobile稍早終於公佈了Xperia 5後繼新機Xperia 5 II；Xperia 5 II是為Sony Mobile旗下所推出的第二支5G手機，其產品特色與Xperia 1 II差異不大，但是外型較Xperia 1 II來得小一些。不過這次Xperia 5 II新增了電池保護模式，如果消費者擔心每次充飽電都會讓手機電池壽命縮短，可以手動開啟這項模式，設定每次電池充到80%時，就會自動停止充電。

Xperia 5 II可能於9/17正式亮相

Xperia 5 II可能於9/17正式亮相

「炫寵魔人」口袋必備Xperia 1 II

「炫寵魔人」口袋必備Xperia 1 II

「Xperia 1 II大師視野」再一力作

「Xperia 1 II大師視野」再一力作

帶著Sony Xperia 1 II出遊去

帶著Sony Xperia 1 II出遊去

關鍵字：

Sony Xperia 5 IISony mobile

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

星座、命理專家曝2020下半年還會「出大事」

小鬼黃鴻升堅持7年「提款卡、印章全給爸」領月薪

KID徹夜完成小鬼「最後遺願」！網全看哭

小鬼猝死原因成謎　高大成曝2種可能

小鬼猝逝「跌倒偵測」爆紅　獨居男：Apple Watch救了我

快訊／蘆名星被發現死在家中！享年36歲

即／小鬼死訊震驚國際！登CNN娛樂版頭條

峮峮痛失男友小鬼首發聲：黃鴻升我只想要你

男友小鬼黃鴻升驟逝！峮峮「心被撕裂」淚水止不住　經紀人曝她現況

獨／小鬼猝死！高大成詳曝「解剖真相」

峮峮心痛認和小鬼交往1年半「對不起破壞約定」

蔡上機：「庚子惡年」屬豬防撞擊墜落

阿嬤手寫紙條小鬼都留著！粉絲爆淚

小鬼過世為何所有人都感慨？他列6優點大讚

唐綺陽：處女月註定有突發狀況！

更多

最夯影音

更多
小鬼黃鴻升「還有未完成的願望」　「沒結拜的兄弟」曾國城落淚：他太年輕了...

小鬼黃鴻升「還有未完成的願望」　「沒結拜的兄弟」曾國城落淚：他太年輕了...
小鬼黃鴻升演唱的每個音符都經典　會永遠記得《不屑》《愛的主旋律》...

小鬼黃鴻升演唱的每個音符都經典　會永遠記得《不屑》《愛的主旋律》...

小鬼黃鴻升北投過世！ 發現時已屍僵　享年36歲

小鬼黃鴻升北投過世！ 發現時已屍僵　享年36歲

有一種友情叫黃鴻升與楊丞琳　初戀→摯友：認識你，是這輩子福氣

有一種友情叫黃鴻升與楊丞琳　初戀→摯友：認識你，是這輩子福氣

小鬼黃鴻升遺體送抵二殯　最後身影曝光...晚間搭電梯返家

小鬼黃鴻升遺體送抵二殯　最後身影曝光...晚間搭電梯返家

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面