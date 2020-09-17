Sony Xperia 5 II 5G新機主打藍色、120Hz螢幕、4K慢動作錄影叫陣蘋果

特約記者洪聖壹／綜合報導

Sony Mobile 稍早正式宣佈兩件事，一項是在日本東京銀座的 SONY Park 將於秋天閉幕，一項就是推出全新 5G 旗艦手機Sony Xperia 5 II，仿彿是叫陣 Apple 公司似的，該款手機有藍色新色、更是全球首款可拍攝 4K HDR 120fps 慢動作視頻的手機，並且主打深度遊戲體驗，預計於2020 年 10 月上市。

▲這場 Xperia 特別活動是在日本東京銀座的 Sony Park 拍攝完成。（圖／取自YouTube）

Xperia 5 II 寬度 68mm、厚度 8mm，邊角設計較前代機種更加圓滑，手機前後均採用康寧第六代大猩猩鏡面玻璃，並且具備 IP65/68 防水防塵等級。螢幕使用 6.1 吋 21:9 CinemaWide FHD+ HDR OLED 面板，透過「導演模式」，可以在看電影、影片、照片的時候，得到更精準細膩的色彩。

▲Xperia 5 II 寬度 68mm、厚度 8mm，邊角設計較前代機種更加圓滑，新色也是藍色。（圖／取自YouTube）

這次記者會的重點在於手機拍照跟影音娛樂的體驗。

首先，在拍照的體驗上，Xperia 5 II 跟 Xperia 1 II 一樣都是採用 Sony Alpha 單眼相機技術、同樣 ZEISS 蔡司光學鏡頭技術，而且一樣啟動相機就可選擇 Photo Pro 拍攝模式，強調又快又準的相機拍攝能力，可以進行人眼、動物眼即使眼睛追焦，並且具備高速連拍，搭配每秒 60 次自動對焦自動曝光計算，讓照片不會失焦。

▲Xperia 5 II 跟 Xperia 1 II 一樣都是採用 Sony Alpha 單眼相機技術、啟動相機就可選擇 Photo Pro 拍攝模式。（圖／取自YouTube）

▲可以進行人眼、動物眼即使眼睛追焦。（圖／取自YouTube）

Xperia 5 II 也擁有來自 Sony 電影級專業攝影功能 Cinematography Pro 功能，不同的地方在於它是全球第一款 4K HDR 120fps 慢動作影片錄影功能手機，若設定在 24fps 拍攝，最高能以 5 倍慢動作速率播放。

▲全球第一款 4K HDR 120fps 慢動作影片錄影功能手機。（圖／取自YouTube）

根據 Sony mobile 的解說，在慢動作模式底下，拍攝可選擇 21:9 畫面比例，以 24/25/30/60fps 等不同速度錄製，並且可以選擇 8 種色彩風格濾鏡，再加上Sony獨特的智慧風切聲過濾技術，幾乎是電影等級拍攝能力。

該款手機拍攝規格跟 Xperia 1 II 相同，三組鏡頭分述如下：

廣角：1200 萬畫素、光圈 F1.7、等效焦距 24mm、感光元件 1/1.7吋，具備 OIS 光學防手震、PDAF 相位式對焦

長焦：1200 萬畫素、光圈 F2.4、等效焦聚 70mm、感光元件 1/3.4 吋，3 倍光學變焦、具備 OIS 光學防手震、PDAF 相位式對焦

超廣角：1200 萬畫素、光圈 F2.2、124˚超廣角、等效焦聚16mm、感光元件 1/2.55 吋、Dual Pixel 感光拍攝、PDAF相位式對焦

在遊戲方面，Xperia 5 II 搭載 Qualcomm Snapdragon Elite Gaming 娛樂處理技術，並且跟上主流旗艦機，一樣提供最高 120Hz 的畫面更新率，但是多了動態模糊降低技術，可達到 240Hz 顯示效果，同時更全新導入 240Hz 觸控掃描頻率，觸控敏感度較前代機種 Xperia 5 提升 35%，如此一來即使是玩 FPS 遊戲，也能更加精準操作，遊戲進行中也能輕鬆使用螢幕截圖、錄音或錄影，因此發表會當中正式宣佈，該款手機是 2020 年《決勝時刻M》全球錦標賽官方指定的智慧手機。

在影音能力方面，Xperia 5 II 配備雙前置立體聲揚聲器，保留了 3.5mm 耳機孔，支援 Dolby Atmos 多層次環繞音效，具備 Hi-Res 高解析音樂、支援 LADC 可以無線聆聽高解析音樂，還擁有 DSEE Ultimate 數位音質還原技術，運用 AI 自動優化影音串流服務及數位音檔音質，也自動即時改善音訊頻率和動態範圍，讓音樂達到最高規格。該公司強調，保留耳機孔可以提供更清楚的左右音源分離能力，並使雜訊降至 20 分貝。

▲配備雙前置立體聲揚聲器。（圖／取自YouTube）

▲▼顯示比例 21:9，支援 Dolby Atmos 多層次環繞音效。（圖／取自YouTube）

▲保留了 3.5mm 耳機孔，可以提供更清楚的左右音源分離能力，並使雜訊降至 20 分貝。（圖／取自YouTube）

Xperia 5 II 是一款旗艦機，搭載高通 Snapdragon 865 5G 行動平台，電池容量超大，高達 4,000mAh，透過「H.S. 電源控制」這項功能，還能幫助延長手機續航時間，充電放電時也可避免機身過熱。

上市情報方面，Sony Xperia 5 II 共有黑、灰、藍、粉四色，出貨搭載 Android 10作業系統，預計於 2020 年 10 月登台，售價未定。