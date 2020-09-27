歐陽娜娜赴對岸唱《我的祖國》！文化部回應：違規將依法處置

▲歐陽娜娜要登上大陸國慶舞台獻唱。（圖／CFP）



記者柯振中／綜合報導

大陸的「十一國慶」即將到來，台灣藝人歐陽娜娜、張韶涵等人將登上官媒央視舞台，高唱「我的祖國」，引起台灣社會熱議。對此，我國文化部回應，依據相關規定，我國人民若未經主管機關許可，不得與大陸人民、法人、團體或機構一起從事政治性內容的合作行為。

大陸官媒《央視》26日公布「十一國慶」晚間登台演出的名單，其中台灣藝人歐陽娜娜赫然在列，將與香港、大陸藝人合唱「我的祖國」，張韶涵也會在晚宴中登場，與大陸藝人合唱抗疫歌曲「守護」。

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這起事件引起台灣社會熱議，行政院長蘇貞昌也出面說明，台灣是自由、民主的國家，有人享受自由民主、健保資源，身為公眾人物，竟然還去對岸唱「不適當的歌」，國人自有公評。

▼歐陽娜娜要登上大陸十一國慶的舞台。（圖／CFP）



對此，文化部也回應，對於台灣藝人前往對岸演唱不適當歌曲的事件，陸委會也已經展開調查，要查明是否違反兩岸條例的相關規定。文化部也說，若陸委會認定，相關行為涉及文化部的主管事項，文化部也會配合依法處置。

依據我國《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》第33-1條相關規定，臺灣地區人民、法人、團體或其他機構，非經各該主管機關許可，不得為下列行為：

一、與大陸地區黨務、軍事、行政、具政治性機關 (構) 、團體或涉及對

臺政治工作、影響國家安全或利益之機關 (構) 、團體為任何形式之

合作行為。

二、與大陸地區人民、法人、團體或其他機構，為涉及政治性內容之合作

行為。

三、與大陸地區人民、法人、團體或其他機構聯合設立政治性法人、團體

或其他機構。

若台灣的非營利法人、團體或其他機構，與大陸人民、法人、團體或機構從事合作行為，不得違反法令規定，或是設有政治性內容。

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