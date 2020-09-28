台北101宣布跨年煙火照常舉辦！　防疫有成「300秒不縮水」

▲今年台北101跨年煙火確定照常舉行，規模比照往年300秒不縮水。（圖／記者湯興漢攝）

記者鮑璿安 ／台北報導

受到新冠肺炎疫情影響，全球跨年活動都暫緩，美國紐約市時報廣場才宣佈採用數位方式跨年，回到台灣方面，全台民眾關注的台北101煙火，官方今（28日）回應：「煙火確定照常舉辦。」且規模至少比照往年，300秒不縮水。

今年（2020）台北101跨年煙火是否有變數，是全台民眾關注焦點，對此官方表示：「配合政府安排，今年台北101跨年煙火確定施放，以呼應人民心聲為初衷，希望幫助國人乃至全球度過困難的2020年。」目前，台北101內部正處於規劃階段，預計規模不會輸給去年，一方面也是因為台灣防疫領先全球，在全球間的宣傳力度不可小覷。

▲台灣防疫領先全球，故台北101跨年煙火會是全球矚目焦點。（圖／記者湯興漢攝）

去年台北101煙火的贊助經費達到6千萬，通過大約10家贊助商眾籌，據了解，今年的規模大致上會與去年相符，內部籌備也已經悄悄展開，將由台灣煙火團隊操刀設計，除了維持全長300秒的煙火，更會在形象創意上再度突破。再加上去年LED燈墻全面換新，14萬顆T-Pad動畫在評估中，預期各大品牌達到宣傳收益，讓全球看到台灣的璀璨跨年夜。