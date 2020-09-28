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旅德奧瑞台灣學者聚柏林　談研究熱情業界展望

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▲▼旅德奧瑞台灣學者聚柏林　談研究熱情業界展望。（圖／翻攝自駐德國代表處科技組）

▲台灣旅歐菁英齊聚柏林。（圖／翻攝自駐德國代表處科技組）

文／中央社記者林育立柏林27日專電

在德國、奧地利和瑞士學術機構任職的12位台灣學者這兩天聚在柏林，分享光學、化學、風力發電等領域的研究經驗，提到在工作壓力、競爭的環境中，熱情是做研究的基本條件。

「德奧瑞台灣菁英學術研討會」26、27日兩天在柏林舉行。近年來愈來愈多台灣學者在德語國家的大學、研究機構和企業任職，但彼此間很少聯繫，因此駐德國代表處科技組在科技部支持下舉辦這場視訊研討會，希望透過求學、研究、教學和生活經驗的分享，將這些旅德學人串連起來。

黃哲勳曾在國立清華大學教書，目前在德國耶拿（Jena）萊布尼茲光電研究所（Leibniz Institute of Photonic Technology）擔任奈米光學部主持人。位於德國中部的耶拿以蔡司（Carl Zeiss）光學公司等聞名世界，黃哲勳在演講中介紹當地的光學研究傳統、光電業聚落和自己的研究主題。

在蘇黎世聯邦理工學院（ETH Zurich）化學工程系任教的施智仁來自彰化，工作時發現自己的專長是做研究，喜歡找出與解決沒人想到的問題，因此毅然決定到美國麻省理工學院（MIT）留學，在高度競爭的環境中鍛鍊出頂尖的研究水準。

瑞士蘇黎世聯邦理工學院是物理學家愛因斯坦（1879-1955）的母校，施智仁任職的化學系出過11位諾貝爾獎得主，學術審查相當嚴格，雖然工作壓力大，但他自認很享受當地的研究環境。

在德國斯圖加特大學（University of Stuttgart）風能研究中心任教的鄭博文，能說西班牙語、德語、英語等多種語言，曾在美商奇異公司（General Electric, GE）工作多年。1990年代中在柏林工業大學（Technical University of Berlin）就讀時對風力發電感興趣，強調熱情是做研究的基本條件。

鄭博文說，風電在德國發展多年，已不能稱為替代能源，而是新的傳統能源。至於近年在台灣相當熱門的離岸風力發電，他說連業界人士都很難相信成本能降這麼快。

受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響，研討會現場僅20多人參與，不過藉由視訊直播仍吸引許多學生聽講與提問，互動熱烈。

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