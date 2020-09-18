板橋警頭部中槍變植物人…父照顧23年！坐床邊哭著等他心跳停止

▲呂進全遭惡煞近距離開槍，經歷16次手術救回一命，但也變成植物人，可是呂爸爸不放棄希望，持續照顧了23年又8個月。（圖／翻攝自臉書嘉義縣警察局）

記者陳雕文／綜合報導

新北市板橋警分局後埔所2警員巡邏遭到歹徒開車衝撞，其中一名警員傷重起身準備拔槍，慘遭歹徒持改造手槍朝頭部轟了一槍！子彈卡進頭部倒地，經歷多次手術才撿回一命，但從此成了植物人，其父親不願放棄，細心照料警員23年又8個月。但該員仍在18日早上與世長辭，坐在床邊的父親牽著兒子的手心碎崩潰！

1997年1月底的晚上，警員呂進全及劉能源雙載執行巡邏勤務，在四川路遭一輛計程車追撞倒地（計程車上的2名歹徒是逃兵，帶著改造手槍偷車襲警，甚至還想奪走警槍）劉能源昏倒在地，呂進全重傷仍奮力起身，準備拔槍對抗，卻遭歹徒持槍近距離射擊頭部。案件一出，在當年震驚全台！

2天後2惡煞陸續落網（後來主嫌潘世昌遭槍決伏法，同黨吳明慶則被判處無期徒刑），警政署也修改規定，員警巡邏改成分騎2部機車。儘管破案，但呂進全腦中卡著子彈，還一度被宣告死亡，後來轉院持續搶救，4個月開了16次刀將子彈順利取出，但呂員已成植物人…

▲呂爸爸不放棄希望，每天都期盼兒子會醒來。（圖／翻攝自臉書嘉義縣警察局）

呂爸爸放下農務，從嘉義北上租屋，每天幫兒子拍背、擦拭，直到2年後生命狀況較穩定，才一起回到嘉義縣竹崎鄉灣橋榮民醫院長期休養。

呂爸爸每天仍細心照料呂員，並說，「他是我的兒子，不管怎樣我都會不離不棄去照顧他，他是我的責任，我能做多少是多少，誰說他一定不會醒來！」呂爸爸還隨身帶著兒子的警察服務證，期待他有一天會醒來。

呂爸爸表示，從事發至今共照顧呂員23年又8個月，期間他堅強不落淚，一直在等奇蹟出現，豈料呂員多重器官衰竭，到了18日早上8點37分，高齡73歲的呂爸爸牽著他的手，等到心電圖不再跳動，當場痛哭失聲。呂爸爸受訪表示，「照顧這麼多年，得知器官衰竭後有做心理準備，但真的很不甘願，他是個乖兒子...看他走了，真的很難過...」

不幸的消息在臉書【為警察加油】傳開，「剛剛得知86年發生的板橋殺警奪槍案，被歹徒槍擊頭部導致變成植物人的同仁呂進全學長，於今早辭世了也解脫了，20幾年來他爸爸真的很偉大，呂爸爸辛苦了，進全學長一路好走」，網友看到都紛紛留言，「放下了，一路好走。」