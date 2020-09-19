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下輩子想再當您的兒子…警中彈成植物人23年後離世　老父淚：以你為榮

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記者翁伊森、陳雕文／嘉義報導

警員呂進全在板橋後埔所服務時遭歹徒近距離開槍，從此成了植物人，呂爸爸協助請領殘障手冊時受阻，各單位對呂員的照顧也互踢皮球，嘗盡人情冷暖的呂爸爸悉心呵護兒子23年，但呂員18日早上仍不幸逝世，呂爸爸說，「我是警眷，我以警察、兒子為榮。」但希望未來司法對於警察的保障制度可以更完整。

▲▼呂爸爸不放棄希望，每天都期盼兒子會醒來。（圖／翻攝自臉書嘉義縣警察局）

▲呂爸爸不放棄希望，每天都期盼兒子會醒來。（圖／翻攝自臉書嘉義縣警察局）

1997年1月的晚上，25歲的警員呂進全及劉能源雙載執行巡邏勤務，在四川路遭一輛計程車追撞倒地（計程車上的2名歹徒是逃兵，帶著改造手槍偷車襲警，還想奪走警槍）劉能源昏倒在地，呂進全重傷仍奮力起身，準備拔槍對抗，卻遭歹徒持槍近距離射擊頭部。案件一出，在當年震驚全台！

2天後2惡煞陸續落網（後來主嫌潘世昌遭槍決伏法，同黨吳明慶則被判處無期徒刑），警政署也修改規定，員警巡邏改成分騎2部機車。儘管破案，但呂進全腦中卡著子彈，還一度被宣告死亡，後來轉院持續搶救，4個月開了16次刀將子彈順利取出，但呂員已成植物人…

▲▼呂進全。（圖／記者翁伊森攝）

▲想到兒子的不幸，年邁父親悲從中來。（圖／記者翁伊森攝）

當時50歲的呂爸爸放下農務，從嘉義北上租屋，每天幫兒子拍背、擦拭，直到2年後生命狀況較穩定，才一起回到嘉義縣竹崎鄉灣橋榮民醫院長期休養。

事發至今過了23年又8個月，呂爸爸仍每天細心照料呂員，他說，「他是我的兒子，是個乖孩子，如果沒有遇到意外，原本也是會盡孝，只是他出事了沒辦法，而他讓我顧，我當然要給他機會，這是我自願的，也是對孩子的心意」。

呂爸爸還提到，「他是我的責任，我能做多少是多少，誰說他一定不會醒來！」並拿出隨身攜帶的警察服務證，期待呂員甦醒那天，能看看自己服務證上的年輕模樣，可惜這個願望永遠不會實現了。

▲▼呂進全。（圖／記者翁伊森攝）

▲呂爸爸23年來隨身攜帶警察服務證，希望呂員醒來後能看到自己當時的模樣，可惜願望永遠不會實現了。（圖／記者翁伊森攝）

48歲的呂進全多重器官開始衰竭，只能靠醫療設備維持生命，但若繼續下去，全身皮膚都會破裂，高齡73歲的呂爸爸心很疼，最後決定讓兒子自然離開…18日早上8點37分，呂爸爸坐在病床旁，牽著兒子的手靜靜等待，直到心電圖不再跳動，他開始啜泣，一旁的醫護人員也濕了眼眶。

呂員姊姊受訪時哽咽提到，「爸爸很少掉眼淚，盡力照顧著弟弟，很多醫護人員都說，阿全很幸福，遇到了很偉大的爸爸，因為，雖然每一個父母都是愛小孩的，但是，要付出這麼多，是不容易的」。

▲▼呂爸爸不放棄希望，每天都期盼兒子會醒來。（圖／翻攝自臉書嘉義縣警察局）

▲呂爸爸在醫院抓著兒子的手，期盼奇蹟的出現。（圖／翻攝自臉書嘉義縣警察局）

呂員姊姊還說，「弟弟曾說，未來還想在當爸爸媽媽的兒子，感動了全家人，沒想到在20多歲遭遇不幸。謝謝台北榮總的積極搶救，後來弟弟的腦傷，我知道，未來會是幾十年艱苦照顧的日子，很多醫護人員也希望我問問爸爸，是否放棄？但我根本開不了口，這些年下來，爸爸媽媽真的很偉大…」

據了解，呂爸爸當年為兒子請領殘障手冊，相關單位竟冷漠回他「依法不符」就不再受理，甚至有長官要呂進全「命令退休」，呂爸爸四處奔走尋求協助，好險仍有許多地方官員、警界長官與醫護人員的關心，總算減輕照顧的負擔；兒子走了，呂爸爸對鏡頭說，「我是警眷，我以警察為榮、以兒子為榮！」也希望未來司法對於警察的公傷協助機制可以更完整。

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